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مستشفى فقيه الجامعي في دبي يشارك في تنفيذ مشروع النقل الطائر في الإمارات

"فقيه": هدفنا أن نكون واجهة مشرفة للاستثمارات الطبية السعودية في الخارج

اعتبر رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه الطبية السعودية عمار سليمان فقيه، أن وجود مستشفى فقيه الجامعي ضمن كوكبة الجهات المساهمة في تنفيذ برنامج دبي؛ لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار الذي أطلقه مؤخراً الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي؛ بهدف تعزيز كفاءة القطاع الصحي، والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية؛ دليلاً قويًّا على حجم المكانة الطبية والتقنية التي تميز المستشفى، باعتباره "واجهة مشرفة للاستثمارات الطبية الخاصة خارج المملكة".

وأضاف "فقيه": "نعتز في مجموعة فقيه الطبية بأن نكون ضمن الجهات التي وقعت اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، والمساهمة مع الجهات الأخرى في إنجاح هذا المشروع المميز، والذي سوف يؤسس لمرحلة جديدة ونقلة نوعية سيكون لها أثر كبير في مستقبل تقديم الخدمات بالطائرات بدون طيار، ومشاركتنا اليوم هي امتداد لسعي المجموعة نحو تطوير أعمالها وأخذ زمام المبادرة بهدف تقديم الأفضل دائماً".

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه الطبية السعودية أن وجود مستشفى فقيه الجامعي في دبي كصرح طبي وعلمي بارز يمثل استمرارًا لمسيرة مجموعة فقيه الطبية، ويدلّ على مدى خبرتها الطويلة وكفاءة كوادرها الطبية والإدارية.

وأعرب عن تمنياته في أن يعكس مستشفى فقيه الجامعي في دبي الصورة الحقيقية والمشرفة لحجم التقدم الكبير على مستوى الخدمات الطبية الذي تشهده المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار يهدف إلى دعم المبتكرين والشركات الابتكارية والقطاعين الخاص والحكومي لتفعيل الأنشطة الاقتصادية القائمة على نقل البضائع والركاب في دبي باستخدام الطائرات بدون طيار في قطاعات عدة؛ مثل الصحة والأمن والشحن والغذاء، باستخدام أحدث الحلول المبتكرة.

يأتي ذلك في إطار مساعي تعزيز مستويات جودة حياة أفراد المجتمع، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن استخدام وسائل النقل التقليدية، وتسهيل انسيابية الحركة والنقل العام ونقل المواد والبضائع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى فقيه الجامعي في دبي يشارك في تنفيذ مشروع النقل الطائر في الإمارات
سبق

اعتبر رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه الطبية السعودية عمار سليمان فقيه، أن وجود مستشفى فقيه الجامعي ضمن كوكبة الجهات المساهمة في تنفيذ برنامج دبي؛ لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار الذي أطلقه مؤخراً الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي؛ بهدف تعزيز كفاءة القطاع الصحي، والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية؛ دليلاً قويًّا على حجم المكانة الطبية والتقنية التي تميز المستشفى، باعتباره "واجهة مشرفة للاستثمارات الطبية الخاصة خارج المملكة".

وأضاف "فقيه": "نعتز في مجموعة فقيه الطبية بأن نكون ضمن الجهات التي وقعت اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، والمساهمة مع الجهات الأخرى في إنجاح هذا المشروع المميز، والذي سوف يؤسس لمرحلة جديدة ونقلة نوعية سيكون لها أثر كبير في مستقبل تقديم الخدمات بالطائرات بدون طيار، ومشاركتنا اليوم هي امتداد لسعي المجموعة نحو تطوير أعمالها وأخذ زمام المبادرة بهدف تقديم الأفضل دائماً".

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه الطبية السعودية أن وجود مستشفى فقيه الجامعي في دبي كصرح طبي وعلمي بارز يمثل استمرارًا لمسيرة مجموعة فقيه الطبية، ويدلّ على مدى خبرتها الطويلة وكفاءة كوادرها الطبية والإدارية.

وأعرب عن تمنياته في أن يعكس مستشفى فقيه الجامعي في دبي الصورة الحقيقية والمشرفة لحجم التقدم الكبير على مستوى الخدمات الطبية الذي تشهده المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار يهدف إلى دعم المبتكرين والشركات الابتكارية والقطاعين الخاص والحكومي لتفعيل الأنشطة الاقتصادية القائمة على نقل البضائع والركاب في دبي باستخدام الطائرات بدون طيار في قطاعات عدة؛ مثل الصحة والأمن والشحن والغذاء، باستخدام أحدث الحلول المبتكرة.

يأتي ذلك في إطار مساعي تعزيز مستويات جودة حياة أفراد المجتمع، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن استخدام وسائل النقل التقليدية، وتسهيل انسيابية الحركة والنقل العام ونقل المواد والبضائع.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
03:19 PM
اخر تعديل
06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
09:26 PM

مستشفى فقيه الجامعي في دبي يشارك في تنفيذ مشروع النقل الطائر في الإمارات

"فقيه": هدفنا أن نكون واجهة مشرفة للاستثمارات الطبية السعودية في الخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه الطبية السعودية عمار سليمان فقيه، أن وجود مستشفى فقيه الجامعي ضمن كوكبة الجهات المساهمة في تنفيذ برنامج دبي؛ لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار الذي أطلقه مؤخراً الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي؛ بهدف تعزيز كفاءة القطاع الصحي، والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية؛ دليلاً قويًّا على حجم المكانة الطبية والتقنية التي تميز المستشفى، باعتباره "واجهة مشرفة للاستثمارات الطبية الخاصة خارج المملكة".

وأضاف "فقيه": "نعتز في مجموعة فقيه الطبية بأن نكون ضمن الجهات التي وقعت اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، والمساهمة مع الجهات الأخرى في إنجاح هذا المشروع المميز، والذي سوف يؤسس لمرحلة جديدة ونقلة نوعية سيكون لها أثر كبير في مستقبل تقديم الخدمات بالطائرات بدون طيار، ومشاركتنا اليوم هي امتداد لسعي المجموعة نحو تطوير أعمالها وأخذ زمام المبادرة بهدف تقديم الأفضل دائماً".

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه الطبية السعودية أن وجود مستشفى فقيه الجامعي في دبي كصرح طبي وعلمي بارز يمثل استمرارًا لمسيرة مجموعة فقيه الطبية، ويدلّ على مدى خبرتها الطويلة وكفاءة كوادرها الطبية والإدارية.

وأعرب عن تمنياته في أن يعكس مستشفى فقيه الجامعي في دبي الصورة الحقيقية والمشرفة لحجم التقدم الكبير على مستوى الخدمات الطبية الذي تشهده المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار يهدف إلى دعم المبتكرين والشركات الابتكارية والقطاعين الخاص والحكومي لتفعيل الأنشطة الاقتصادية القائمة على نقل البضائع والركاب في دبي باستخدام الطائرات بدون طيار في قطاعات عدة؛ مثل الصحة والأمن والشحن والغذاء، باستخدام أحدث الحلول المبتكرة.

يأتي ذلك في إطار مساعي تعزيز مستويات جودة حياة أفراد المجتمع، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن استخدام وسائل النقل التقليدية، وتسهيل انسيابية الحركة والنقل العام ونقل المواد والبضائع.

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