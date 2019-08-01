"تعليم الرياض" يدعو المستحقين لمكافأة الخمسين ألف إلى تقديم طلباتهم

"الغنام": آخر موعد لتلقي الطلبات وتسليم المستندات 26 ذي الحجة

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كل منسوبيها في جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس من الخريجين الجامعيين المستحقين لمكافأة الخمسين ألف، ممن تم إيقاف صرف المكافأة لهم قبل تاريخ 19 ذي القعدة 1407هــ إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية بالإدارة والتقدم بطلباتهم لصرف المكافأة المستحقة لهم.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض بالإنابة عبدالله بن سعد الغنام أن هذا الإجراء يأتي استناداً للموافقة السامية على قرار مجلس الوزراء بنظامية صرف مكافأة الخمسين ألف للخريجين الجامعيين عند تعيينهم بالدولة، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم باستحقاق من تم تعيينهم للمكافأة ولم تصرف لهم في حينه، وذلك قبل تعميم إيقافها بتاريخ ١٩ من ذي القعدة ١٤٠٧هــ.

وأوضح "الغنام" أن على المتقدمين الإقرار بعدم أسبقية صرف المكافأة، وأن تكون الدراسة الجامعية بنظام الانتظام مع إرفاق المستندات المطوبة، وهي صورة من وثيقة التخرج وقرار التعيين والمباشرة بعد التعيين والهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي (الآيبان) مصدق من البنك، مضيفاً أنه في حال كان المستحق متوفياً فيتوجب إحضار وكالة شرعية وصك حصر للورثة وصورة من الحساب البنكي للوكيل.

ولفت "الغنام" إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات وتسليم المستندات هو الثلاثاء 26 من ذي الحجة 1440هــ مشيراً إلى أن العمل جارٍ على حصر المستحقين للمكافأة والرفع ببياناتهم إلى الإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة استعداداً لصرفها لهم.