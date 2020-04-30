النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ستُطَوَر جميعها على أرض جزيرتي "شيبارة وأمهات الشيخ"

اعتماد مواقع فنادق "4" جزر وأصولها في مشروع البحر الأحمر

مصادر "سبق": "الصحة" تستعد لبدء المسح المجتمعي لفحص كورونا بالمنازل

للمواطنين والمقيمين في جميع مدن المملكة

علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة الصحة تستعد لبدء الفحص المجتمعي للمواطنين والمقيمين في منازلهم بداية من يوم الجمعة 1 مايو المقبل.

وأكدت المصادر أن هذا المسح المجتمعي يأتي ضمن عدة خطوات مهمة اتخذتها الوزارة للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر للغاية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادر "سبق": "الصحة" تستعد لبدء المسح المجتمعي لفحص كورونا بالمنازل
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة الصحة تستعد لبدء الفحص المجتمعي للمواطنين والمقيمين في منازلهم بداية من يوم الجمعة 1 مايو المقبل.

وأكدت المصادر أن هذا المسح المجتمعي يأتي ضمن عدة خطوات مهمة اتخذتها الوزارة للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر للغاية.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
01:11 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
02:13 AM

مصادر "سبق": "الصحة" تستعد لبدء المسح المجتمعي لفحص كورونا بالمنازل

للمواطنين والمقيمين في جميع مدن المملكة

A A A
هادي آل كليب - الرياض
28
69,470

علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة الصحة تستعد لبدء الفحص المجتمعي للمواطنين والمقيمين في منازلهم بداية من يوم الجمعة 1 مايو المقبل.

وأكدت المصادر أن هذا المسح المجتمعي يأتي ضمن عدة خطوات مهمة اتخذتها الوزارة للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر للغاية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,699
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,381
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,769
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,779

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة