تمت ترقية عبدالعزيز بن عبدالله الرشود إلى المرتبة الثانية عشرة على وظيفة محافظ طبرجل في منطقة الجوف.
ترقية الرشود للمرتبة الثانية عشرة في الجوف
تمت ترقية عبدالعزيز بن عبدالله الرشود إلى المرتبة الثانية عشرة على وظيفة محافظ طبرجل في منطقة الجوف.
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ترقية الرشود للمرتبة الثانية عشرة في الجوفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-12
12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
01:03 AM
ترقية الرشود للمرتبة الثانية عشرة في الجوف
تمت ترقية عبدالعزيز بن عبدالله الرشود إلى المرتبة الثانية عشرة على وظيفة محافظ طبرجل في منطقة الجوف.
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