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"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر مقاطع وهو يقود بسرعة عالية

سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في النظام بحقه

ضبط مرور محافظة الطائف أمس الأربعاء قائد مركبة بعد نشره مقاطع عدة بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود سيارته بسرعة عالية.

وتفصيلاً، أوضح حساب المرور على "تويتر" أن قائد المركبة ارتكب مخالفة قيادة المركبة بسرعة عالية جدًّا معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار الحساب إلى أنه سوف تتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر مقاطع وهو يقود بسرعة عالية
سبق

ضبط مرور محافظة الطائف أمس الأربعاء قائد مركبة بعد نشره مقاطع عدة بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود سيارته بسرعة عالية.

وتفصيلاً، أوضح حساب المرور على "تويتر" أن قائد المركبة ارتكب مخالفة قيادة المركبة بسرعة عالية جدًّا معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار الحساب إلى أنه سوف تتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
12:31 AM

"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر مقاطع وهو يقود بسرعة عالية

سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في النظام بحقه

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
2
1,236

ضبط مرور محافظة الطائف أمس الأربعاء قائد مركبة بعد نشره مقاطع عدة بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود سيارته بسرعة عالية.

وتفصيلاً، أوضح حساب المرور على "تويتر" أن قائد المركبة ارتكب مخالفة قيادة المركبة بسرعة عالية جدًّا معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار الحساب إلى أنه سوف تتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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