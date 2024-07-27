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وعد يتمدد وتنفيذ يتبدد.. مزارعون وباعة يحلمون بمهرجان تمور بالأفلاج

قالوا: الأنواع عدة وتستحق أن يعرفها الجميع وإقامته مطلب أسوة بالمحافظات

يحلم أهالي الأفلاج من مزارعين وباعة للتمور منذ سنوات بإقامة مهرجان سنوي لعرض منتجاتهم المتنوعة من التمور، وفي كل عام يتبدد الحلم وتتمدد الوعود بإقامة المهرجان العام الآخر.

‏وقال مزارعون وباعه لـ"سبق": "‏نستبشر كل عام بإقامة مهرجان للتمور بالأفلاج تعرض فيه منتجات الأفلاج من التمور ليستفيد المزارع والبائع"، مشيرين إلى أن نخيل المحافظة تنتج سنوياً أكثر من عشر أنواع من التمور وهي: "الخلاص الذي أكد خبراء في التمور أن خلاص الأفلاج يعد الأفضل من نوعه السنوات الأخيرة، كذلك تنتج السري، الصفري، الصقعي، نبوت سيف، أم قوز، شيشي، برحي، سكري، مقفزي، خشرم"، وهذه الأنواع المتعددة تستحق أن يتعرف عليها الجميع من زوار وأبناء المحافظة، مؤكدين في الوقت نفسه أن مهرجان التمور أصبح مطلباً أسوة بالمحافظات الأخرى التي تفتخر بمنتجاتها وتقيم لها مهرجانات.


يُذكر أن محافظ الأفلاج تركي الهزاني قد ناقش في أحد الاجتماعات الرسمية مع لجنة التنمية السياحية إقامة مهرجان للتمور بالمحافظة وحظي ذلك النقاش باهتمام ومتابعة، ويتطلع الأهالي بتوجيه منه للجان المختصة بالعمل على الاستعداد والتنظيم لإقامة المهرجان هذا العام.

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وعد يتمدد وتنفيذ يتبدد.. مزارعون وباعة يحلمون بمهرجان تمور بالأفلاج
سبق

يحلم أهالي الأفلاج من مزارعين وباعة للتمور منذ سنوات بإقامة مهرجان سنوي لعرض منتجاتهم المتنوعة من التمور، وفي كل عام يتبدد الحلم وتتمدد الوعود بإقامة المهرجان العام الآخر.

‏وقال مزارعون وباعه لـ"سبق": "‏نستبشر كل عام بإقامة مهرجان للتمور بالأفلاج تعرض فيه منتجات الأفلاج من التمور ليستفيد المزارع والبائع"، مشيرين إلى أن نخيل المحافظة تنتج سنوياً أكثر من عشر أنواع من التمور وهي: "الخلاص الذي أكد خبراء في التمور أن خلاص الأفلاج يعد الأفضل من نوعه السنوات الأخيرة، كذلك تنتج السري، الصفري، الصقعي، نبوت سيف، أم قوز، شيشي، برحي، سكري، مقفزي، خشرم"، وهذه الأنواع المتعددة تستحق أن يتعرف عليها الجميع من زوار وأبناء المحافظة، مؤكدين في الوقت نفسه أن مهرجان التمور أصبح مطلباً أسوة بالمحافظات الأخرى التي تفتخر بمنتجاتها وتقيم لها مهرجانات.


يُذكر أن محافظ الأفلاج تركي الهزاني قد ناقش في أحد الاجتماعات الرسمية مع لجنة التنمية السياحية إقامة مهرجان للتمور بالمحافظة وحظي ذلك النقاش باهتمام ومتابعة، ويتطلع الأهالي بتوجيه منه للجان المختصة بالعمل على الاستعداد والتنظيم لإقامة المهرجان هذا العام.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
07:39 PM

وعد يتمدد وتنفيذ يتبدد.. مزارعون وباعة يحلمون بمهرجان تمور بالأفلاج

قالوا: الأنواع عدة وتستحق أن يعرفها الجميع وإقامته مطلب أسوة بالمحافظات

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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1,831

يحلم أهالي الأفلاج من مزارعين وباعة للتمور منذ سنوات بإقامة مهرجان سنوي لعرض منتجاتهم المتنوعة من التمور، وفي كل عام يتبدد الحلم وتتمدد الوعود بإقامة المهرجان العام الآخر.

‏وقال مزارعون وباعه لـ"سبق": "‏نستبشر كل عام بإقامة مهرجان للتمور بالأفلاج تعرض فيه منتجات الأفلاج من التمور ليستفيد المزارع والبائع"، مشيرين إلى أن نخيل المحافظة تنتج سنوياً أكثر من عشر أنواع من التمور وهي: "الخلاص الذي أكد خبراء في التمور أن خلاص الأفلاج يعد الأفضل من نوعه السنوات الأخيرة، كذلك تنتج السري، الصفري، الصقعي، نبوت سيف، أم قوز، شيشي، برحي، سكري، مقفزي، خشرم"، وهذه الأنواع المتعددة تستحق أن يتعرف عليها الجميع من زوار وأبناء المحافظة، مؤكدين في الوقت نفسه أن مهرجان التمور أصبح مطلباً أسوة بالمحافظات الأخرى التي تفتخر بمنتجاتها وتقيم لها مهرجانات.


يُذكر أن محافظ الأفلاج تركي الهزاني قد ناقش في أحد الاجتماعات الرسمية مع لجنة التنمية السياحية إقامة مهرجان للتمور بالمحافظة وحظي ذلك النقاش باهتمام ومتابعة، ويتطلع الأهالي بتوجيه منه للجان المختصة بالعمل على الاستعداد والتنظيم لإقامة المهرجان هذا العام.

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