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لمواكبة رؤية 2030.. "آل طاوي" يشيد بجهود "نفع الخيرية" في التنمية الاجتماعية

أكد على أهمية مبادرة "الكسب الطيب" وحث على تسريع إجراءات تشغيلها

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن أحمد آل طاوي، على أهمية البرامج التنموية التي تقدمها الوزارة، بهدف تنويع أداء الجمعيات الخيرية ، وجودة خدماتها المقدمة، لمواكبة الرؤية المباركة لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله 2030 ، والعمل على تأهيل الأسر المستفيدة من خدمات تلك الجمعيات، للحد من البطالة والاعتماد على الإعانات، وتمكينها من خلال الوسائل والأدوات التي تساعد في تحويل الفئات المستهدفة من الرعاية إلى التنمية، تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة في رعاية مواطنيها المحتاجين والمستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية .

جاء ذلك ذلك خلال زيارة آل طاوي لجمعية نفع الخيرية بقسميها الرجالي والنسائي ، مشيدا بدورها حيث ساهمت في رعاية مستفيديها وتأهيلهم من مرحلة الاحتياج إلى الإنتاج، كما اطلع ضمن زيارته على تطور مبادرة "الكسب الطيب"، التي وقعها فرع الوزارة مؤخرا لتوحيد جهود الوزارة وجمعية نفع الخيرية لتنفيذ مبادرة الأميرة مضاوي بنت فهد بن فرحان آل سعود، لتعزيز الشراكة المجتمعية، وتمكين (100) شاب وشابة وتدريبهم وتأهليهم للعمل في عربات الطعام المهيأة والمتجولة، بغرض تحسين مستوى وضع محتاجي الجمعية اقتصاديا واجتماعيا بتطويرهم إنتاجياً، واعتمادهم على ذاتهم.

وشدد "آل طاوي" على ضرورة إنهاء إجراءات تشغيل تلك العربات وتسريع إجراءاتها ، مؤكدا على أهمية ما تقدمه الجمعية من برامج تستهدف الاستدامة في الإنتاج.

من جهته ، ثمن مجلس جمعية نفع الخيرية هذه الزيارة التي تزيد من مسئولية الجمعية نحو تقديم المزيد من العمل الاجتماعي .

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والمتحدث باسم الجمعية، سعيد الزهراني أن هذه الزيارة استهدفت التعريف بجهود الجمعية، والبرامج التي تنفذها لتفعيل العمل الخيري ، اتساقا مع رؤية الوزارة الداعية إلى ضرورة العمل من خلال التأهيل والتدريب والمساهمة في نقل مستفيدي الجمعيات الخيرية، ومنسوبي الضمان الاجتماعي من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج، والعمل على تحقيق الكفاية المعيشية للأسرة ، ودعمها في مجال سوق العمل ، وتمكينها من فتح مشروعاتهم الخاصة.

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لمواكبة رؤية 2030.. "آل طاوي" يشيد بجهود "نفع الخيرية" في التنمية الاجتماعية
سبق

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن أحمد آل طاوي، على أهمية البرامج التنموية التي تقدمها الوزارة، بهدف تنويع أداء الجمعيات الخيرية ، وجودة خدماتها المقدمة، لمواكبة الرؤية المباركة لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله 2030 ، والعمل على تأهيل الأسر المستفيدة من خدمات تلك الجمعيات، للحد من البطالة والاعتماد على الإعانات، وتمكينها من خلال الوسائل والأدوات التي تساعد في تحويل الفئات المستهدفة من الرعاية إلى التنمية، تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة في رعاية مواطنيها المحتاجين والمستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية .

جاء ذلك ذلك خلال زيارة آل طاوي لجمعية نفع الخيرية بقسميها الرجالي والنسائي ، مشيدا بدورها حيث ساهمت في رعاية مستفيديها وتأهيلهم من مرحلة الاحتياج إلى الإنتاج، كما اطلع ضمن زيارته على تطور مبادرة "الكسب الطيب"، التي وقعها فرع الوزارة مؤخرا لتوحيد جهود الوزارة وجمعية نفع الخيرية لتنفيذ مبادرة الأميرة مضاوي بنت فهد بن فرحان آل سعود، لتعزيز الشراكة المجتمعية، وتمكين (100) شاب وشابة وتدريبهم وتأهليهم للعمل في عربات الطعام المهيأة والمتجولة، بغرض تحسين مستوى وضع محتاجي الجمعية اقتصاديا واجتماعيا بتطويرهم إنتاجياً، واعتمادهم على ذاتهم.

وشدد "آل طاوي" على ضرورة إنهاء إجراءات تشغيل تلك العربات وتسريع إجراءاتها ، مؤكدا على أهمية ما تقدمه الجمعية من برامج تستهدف الاستدامة في الإنتاج.

من جهته ، ثمن مجلس جمعية نفع الخيرية هذه الزيارة التي تزيد من مسئولية الجمعية نحو تقديم المزيد من العمل الاجتماعي .

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والمتحدث باسم الجمعية، سعيد الزهراني أن هذه الزيارة استهدفت التعريف بجهود الجمعية، والبرامج التي تنفذها لتفعيل العمل الخيري ، اتساقا مع رؤية الوزارة الداعية إلى ضرورة العمل من خلال التأهيل والتدريب والمساهمة في نقل مستفيدي الجمعيات الخيرية، ومنسوبي الضمان الاجتماعي من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج، والعمل على تحقيق الكفاية المعيشية للأسرة ، ودعمها في مجال سوق العمل ، وتمكينها من فتح مشروعاتهم الخاصة.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
02:14 PM

لمواكبة رؤية 2030.. "آل طاوي" يشيد بجهود "نفع الخيرية" في التنمية الاجتماعية

أكد على أهمية مبادرة "الكسب الطيب" وحث على تسريع إجراءات تشغيلها

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عبدالله الراجحي - جدة
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أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن أحمد آل طاوي، على أهمية البرامج التنموية التي تقدمها الوزارة، بهدف تنويع أداء الجمعيات الخيرية ، وجودة خدماتها المقدمة، لمواكبة الرؤية المباركة لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله 2030 ، والعمل على تأهيل الأسر المستفيدة من خدمات تلك الجمعيات، للحد من البطالة والاعتماد على الإعانات، وتمكينها من خلال الوسائل والأدوات التي تساعد في تحويل الفئات المستهدفة من الرعاية إلى التنمية، تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة في رعاية مواطنيها المحتاجين والمستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية .

جاء ذلك ذلك خلال زيارة آل طاوي لجمعية نفع الخيرية بقسميها الرجالي والنسائي ، مشيدا بدورها حيث ساهمت في رعاية مستفيديها وتأهيلهم من مرحلة الاحتياج إلى الإنتاج، كما اطلع ضمن زيارته على تطور مبادرة "الكسب الطيب"، التي وقعها فرع الوزارة مؤخرا لتوحيد جهود الوزارة وجمعية نفع الخيرية لتنفيذ مبادرة الأميرة مضاوي بنت فهد بن فرحان آل سعود، لتعزيز الشراكة المجتمعية، وتمكين (100) شاب وشابة وتدريبهم وتأهليهم للعمل في عربات الطعام المهيأة والمتجولة، بغرض تحسين مستوى وضع محتاجي الجمعية اقتصاديا واجتماعيا بتطويرهم إنتاجياً، واعتمادهم على ذاتهم.

وشدد "آل طاوي" على ضرورة إنهاء إجراءات تشغيل تلك العربات وتسريع إجراءاتها ، مؤكدا على أهمية ما تقدمه الجمعية من برامج تستهدف الاستدامة في الإنتاج.

من جهته ، ثمن مجلس جمعية نفع الخيرية هذه الزيارة التي تزيد من مسئولية الجمعية نحو تقديم المزيد من العمل الاجتماعي .

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والمتحدث باسم الجمعية، سعيد الزهراني أن هذه الزيارة استهدفت التعريف بجهود الجمعية، والبرامج التي تنفذها لتفعيل العمل الخيري ، اتساقا مع رؤية الوزارة الداعية إلى ضرورة العمل من خلال التأهيل والتدريب والمساهمة في نقل مستفيدي الجمعيات الخيرية، ومنسوبي الضمان الاجتماعي من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج، والعمل على تحقيق الكفاية المعيشية للأسرة ، ودعمها في مجال سوق العمل ، وتمكينها من فتح مشروعاتهم الخاصة.

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