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إطلاق جائزة "تعليم جدة للمبدعين للتعليم عن بُعد"

ضوابط ومعايير وأوزان نسبية للتحفيز على الجودة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة "جائزه تعليم جدة للتعليم عن بُعد"، التي تهدف إلى نشر ثقافة التميز في التعليم عن بعد، وتبادل الخبرات ونشر أفضل التطبيقات في مجال التعليم عن بعد، وإثراء المحتوى التعليمي الإلكتروني وتحفيز المعلمين والمعلمات على الممارسات التعليمية المتميزة في التعليم عن بُعد وفق معايير محددة، ضمن مبادرات إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة.

وأكد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، أن جائزه تعليم جدة للتعليم عن بُعد تواكب الأحداث الحالية مع أزمة جائحة كورونا، وتوجهات وزارة التعليم بقيادة الدكتور حمد آل الشيخ؛ حيث أثبت الميدان التعليمي أنه قادر على تجاوز كافة التحديات والعقبات التي قد تواجه استمرار المسيرة التعليمية.

ولفت المسعودي إلى أن ما لمس على أرض الواقع من تميز وإبداع للمعلمين والمعلمات من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتعامل الأمثل بجودة عالية مع المنصات التعليمية في إيصال المعلومة للطلاب؛ يؤكد التميز والإبداع والمسؤولية من الجميع، ولذلك جاء إطلاق الجائزة التي تهدف إلى تبني معايير التميز في تطبيقات التعليم عن بعد وممارساته، وتقدير وتشجيع المتميزين في مجال التعليم عن بعد، وسيتم تكريم وتحفيز المتميزين بجوائز مالية وتقديرية نظير جهودهم المتميزة في هذا المجال.

يشار إلى أن جائزة تعليم جدة للتعليم عن بُعد، اعتمدت ضوابط ومعايير وأوزانًا نسبية تتمثّل في التحفيز المستمرّ للتعليم عن بعد، والجودة في تفعيل أدوات المنصات التعليمية المعتمدة (التدريس والاختبارات، الواجبات، الفصول الافتراضية، غرفة النقاش)، والتطوير والتعليم المستمر، المواطنة والمسؤولية الرقمية، والإبداع والابتكار، إضافة إلى بعض الاشتراطات التي تضمن مشاركة عادلة وشاملة للجميع.

فيروس كورونا الجديد جائزه تعليم جدة للتعليم عن بُعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق جائزة "تعليم جدة للمبدعين للتعليم عن بُعد"
سبق

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة "جائزه تعليم جدة للتعليم عن بُعد"، التي تهدف إلى نشر ثقافة التميز في التعليم عن بعد، وتبادل الخبرات ونشر أفضل التطبيقات في مجال التعليم عن بعد، وإثراء المحتوى التعليمي الإلكتروني وتحفيز المعلمين والمعلمات على الممارسات التعليمية المتميزة في التعليم عن بُعد وفق معايير محددة، ضمن مبادرات إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة.

وأكد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، أن جائزه تعليم جدة للتعليم عن بُعد تواكب الأحداث الحالية مع أزمة جائحة كورونا، وتوجهات وزارة التعليم بقيادة الدكتور حمد آل الشيخ؛ حيث أثبت الميدان التعليمي أنه قادر على تجاوز كافة التحديات والعقبات التي قد تواجه استمرار المسيرة التعليمية.

ولفت المسعودي إلى أن ما لمس على أرض الواقع من تميز وإبداع للمعلمين والمعلمات من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتعامل الأمثل بجودة عالية مع المنصات التعليمية في إيصال المعلومة للطلاب؛ يؤكد التميز والإبداع والمسؤولية من الجميع، ولذلك جاء إطلاق الجائزة التي تهدف إلى تبني معايير التميز في تطبيقات التعليم عن بعد وممارساته، وتقدير وتشجيع المتميزين في مجال التعليم عن بعد، وسيتم تكريم وتحفيز المتميزين بجوائز مالية وتقديرية نظير جهودهم المتميزة في هذا المجال.

يشار إلى أن جائزة تعليم جدة للتعليم عن بُعد، اعتمدت ضوابط ومعايير وأوزانًا نسبية تتمثّل في التحفيز المستمرّ للتعليم عن بعد، والجودة في تفعيل أدوات المنصات التعليمية المعتمدة (التدريس والاختبارات، الواجبات، الفصول الافتراضية، غرفة النقاش)، والتطوير والتعليم المستمر، المواطنة والمسؤولية الرقمية، والإبداع والابتكار، إضافة إلى بعض الاشتراطات التي تضمن مشاركة عادلة وشاملة للجميع.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
03:05 PM

إطلاق جائزة "تعليم جدة للمبدعين للتعليم عن بُعد"

ضوابط ومعايير وأوزان نسبية للتحفيز على الجودة

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عبدالله الراجحي - جدة
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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة "جائزه تعليم جدة للتعليم عن بُعد"، التي تهدف إلى نشر ثقافة التميز في التعليم عن بعد، وتبادل الخبرات ونشر أفضل التطبيقات في مجال التعليم عن بعد، وإثراء المحتوى التعليمي الإلكتروني وتحفيز المعلمين والمعلمات على الممارسات التعليمية المتميزة في التعليم عن بُعد وفق معايير محددة، ضمن مبادرات إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة.

وأكد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، أن جائزه تعليم جدة للتعليم عن بُعد تواكب الأحداث الحالية مع أزمة جائحة كورونا، وتوجهات وزارة التعليم بقيادة الدكتور حمد آل الشيخ؛ حيث أثبت الميدان التعليمي أنه قادر على تجاوز كافة التحديات والعقبات التي قد تواجه استمرار المسيرة التعليمية.

ولفت المسعودي إلى أن ما لمس على أرض الواقع من تميز وإبداع للمعلمين والمعلمات من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتعامل الأمثل بجودة عالية مع المنصات التعليمية في إيصال المعلومة للطلاب؛ يؤكد التميز والإبداع والمسؤولية من الجميع، ولذلك جاء إطلاق الجائزة التي تهدف إلى تبني معايير التميز في تطبيقات التعليم عن بعد وممارساته، وتقدير وتشجيع المتميزين في مجال التعليم عن بعد، وسيتم تكريم وتحفيز المتميزين بجوائز مالية وتقديرية نظير جهودهم المتميزة في هذا المجال.

يشار إلى أن جائزة تعليم جدة للتعليم عن بُعد، اعتمدت ضوابط ومعايير وأوزانًا نسبية تتمثّل في التحفيز المستمرّ للتعليم عن بعد، والجودة في تفعيل أدوات المنصات التعليمية المعتمدة (التدريس والاختبارات، الواجبات، الفصول الافتراضية، غرفة النقاش)، والتطوير والتعليم المستمر، المواطنة والمسؤولية الرقمية، والإبداع والابتكار، إضافة إلى بعض الاشتراطات التي تضمن مشاركة عادلة وشاملة للجميع.

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