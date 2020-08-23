النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كفاك أكاذيب.. حزب تركي لـ"أردوغان": إن لم تكن مضللًا فأعطِ المواطنين نصيبهم!

تصريحات الرئيس التركي باكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي تثير هجومًا حادًّا

شن حزب اليسار التركي المعارض، هجومًا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن اكتشاف تركيا لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وقال: إن الشعب اعتاد على اعتماد النظام الحاكم على أنباء مشكوك في مصداقيتها لإنقاذ شعبيته.

وطالَبَ الحزب، في بيان رسمي نشره موقع "تركيا الآن"، النظامَ التركي بالكف عن محاولات تضليل الشعب التركي بقصص نجاح مصطنعة؛ مضيفًا: إذا كان من المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بشكل كبير، فيجب أن يحصل المواطنون على نصيبهم من الأخبار السارة بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي إلى النصف.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، تأتي انتقادات حزب اليسار متزامنة مع الانتقادات التي وجهتها أصوات من المعارضة التركية للرئيس التركي؛ معتبرة أن تصريحاته الأخيرة ليست إلا مجرد ألاعيب جديدة لإلهاء الشعب عن فشله في إدارة الأزمات الاقتصادية.

وكان الرئيس التركي قد زعم خلال كلمة له، أمس الجمعة، أن تركيا "ستبدأ حقبة جديدة من الآن"، وقال: إن 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود جرى اكتشافها وستكون متاحة للاستخدام بحلول عام 2023.

أردوغان تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
كفاك أكاذيب.. حزب تركي لـ"أردوغان": إن لم تكن مضللًا فأعطِ المواطنين نصيبهم!
سبق

شن حزب اليسار التركي المعارض، هجومًا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن اكتشاف تركيا لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وقال: إن الشعب اعتاد على اعتماد النظام الحاكم على أنباء مشكوك في مصداقيتها لإنقاذ شعبيته.

وطالَبَ الحزب، في بيان رسمي نشره موقع "تركيا الآن"، النظامَ التركي بالكف عن محاولات تضليل الشعب التركي بقصص نجاح مصطنعة؛ مضيفًا: إذا كان من المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بشكل كبير، فيجب أن يحصل المواطنون على نصيبهم من الأخبار السارة بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي إلى النصف.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، تأتي انتقادات حزب اليسار متزامنة مع الانتقادات التي وجهتها أصوات من المعارضة التركية للرئيس التركي؛ معتبرة أن تصريحاته الأخيرة ليست إلا مجرد ألاعيب جديدة لإلهاء الشعب عن فشله في إدارة الأزمات الاقتصادية.

وكان الرئيس التركي قد زعم خلال كلمة له، أمس الجمعة، أن تركيا "ستبدأ حقبة جديدة من الآن"، وقال: إن 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود جرى اكتشافها وستكون متاحة للاستخدام بحلول عام 2023.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
09:43 AM

كفاك أكاذيب.. حزب تركي لـ"أردوغان": إن لم تكن مضللًا فأعطِ المواطنين نصيبهم!

تصريحات الرئيس التركي باكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي تثير هجومًا حادًّا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
723

شن حزب اليسار التركي المعارض، هجومًا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن اكتشاف تركيا لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وقال: إن الشعب اعتاد على اعتماد النظام الحاكم على أنباء مشكوك في مصداقيتها لإنقاذ شعبيته.

وطالَبَ الحزب، في بيان رسمي نشره موقع "تركيا الآن"، النظامَ التركي بالكف عن محاولات تضليل الشعب التركي بقصص نجاح مصطنعة؛ مضيفًا: إذا كان من المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بشكل كبير، فيجب أن يحصل المواطنون على نصيبهم من الأخبار السارة بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي إلى النصف.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، تأتي انتقادات حزب اليسار متزامنة مع الانتقادات التي وجهتها أصوات من المعارضة التركية للرئيس التركي؛ معتبرة أن تصريحاته الأخيرة ليست إلا مجرد ألاعيب جديدة لإلهاء الشعب عن فشله في إدارة الأزمات الاقتصادية.

وكان الرئيس التركي قد زعم خلال كلمة له، أمس الجمعة، أن تركيا "ستبدأ حقبة جديدة من الآن"، وقال: إن 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود جرى اكتشافها وستكون متاحة للاستخدام بحلول عام 2023.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,120
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,439
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,541
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,865

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة