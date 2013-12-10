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"سمو" تُلازم العناية المركزة بعسير منذ ولادتها.. ووالدها ينشد نقلها لمستشفى متخصص

تُعاني ضيقًا بعظام الصدر وضغطًا على الرئة وضعفًا في التنفس ورضاعتها من الأنف

ناشد مواطن نقلَ طفلته من المستشفى العسكري بخميس مشيط إلى أحد المستشفيات المتخصصة، بعد أن أمضت 6 أشهر منذ ولادتها في العناية المركزة بسبب ضيق في عظام الصدر، والتي أدت لضغط على الرئة؛ وبالتالي ضعف في التنفس أجبرتها على التنفس الصناعي منذ ولادتها.

وأوضح شنيف حسن، والد الطفلة "سمو" لـ"سبق"، أن رضاعتها عن طريق الأنف وعلاجها ممكن في مستشفى متخصص؛ ولكن اعتذار المستشفى التخصصي عن استقبال حالتها وعدم وجود سرير في مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض حالت دون علاجها، لم نجد تحسنًا في حالتها بالجنوب.

وقال الوالد: منذ ولادة "سمو" قبل 6 أشهر، وهي حبيسة العناية المركزة بالمستشفى العسكري في خميس مشيط؛ بسبب ضيق في عظام الصدر التي سببت لها ضيقًا في التنفس، ألزمتها التنفس الصناعي باستمرار، وأصبحت رضاعتها عن طريق الأنف.

وأضاف: بعد مناشدات لجهات عليا، أحيلت للهيئة الطبية بعسير، التي أوصت بتحويلها لمستشفى متخصص؛ ولكن لم يتم ذلك حتى الآن، بعد اعتذار التخصصي قبول الحالة، وعدم وجود كرسي بالمستشفى الجامعي رغم إمكانية علاج حالتها فيه.

وناشد الأب المسؤولين قبولها في مستشفى الملك خالد الجامعي؛ كونه مرتبطًا بالحد الجنوبي وليس لديه وقت لزيارة المستشفيات.

"سبق" تحتفظ بتقاريرها الطبية وأرقام الإحالات.

العناية المركزة المستشفى العسكري بخميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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"سمو" تُلازم العناية المركزة بعسير منذ ولادتها.. ووالدها ينشد نقلها لمستشفى متخصص
سبق

ناشد مواطن نقلَ طفلته من المستشفى العسكري بخميس مشيط إلى أحد المستشفيات المتخصصة، بعد أن أمضت 6 أشهر منذ ولادتها في العناية المركزة بسبب ضيق في عظام الصدر، والتي أدت لضغط على الرئة؛ وبالتالي ضعف في التنفس أجبرتها على التنفس الصناعي منذ ولادتها.

وأوضح شنيف حسن، والد الطفلة "سمو" لـ"سبق"، أن رضاعتها عن طريق الأنف وعلاجها ممكن في مستشفى متخصص؛ ولكن اعتذار المستشفى التخصصي عن استقبال حالتها وعدم وجود سرير في مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض حالت دون علاجها، لم نجد تحسنًا في حالتها بالجنوب.

وقال الوالد: منذ ولادة "سمو" قبل 6 أشهر، وهي حبيسة العناية المركزة بالمستشفى العسكري في خميس مشيط؛ بسبب ضيق في عظام الصدر التي سببت لها ضيقًا في التنفس، ألزمتها التنفس الصناعي باستمرار، وأصبحت رضاعتها عن طريق الأنف.

وأضاف: بعد مناشدات لجهات عليا، أحيلت للهيئة الطبية بعسير، التي أوصت بتحويلها لمستشفى متخصص؛ ولكن لم يتم ذلك حتى الآن، بعد اعتذار التخصصي قبول الحالة، وعدم وجود كرسي بالمستشفى الجامعي رغم إمكانية علاج حالتها فيه.

وناشد الأب المسؤولين قبولها في مستشفى الملك خالد الجامعي؛ كونه مرتبطًا بالحد الجنوبي وليس لديه وقت لزيارة المستشفيات.

"سبق" تحتفظ بتقاريرها الطبية وأرقام الإحالات.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
11:49 AM

"سمو" تُلازم العناية المركزة بعسير منذ ولادتها.. ووالدها ينشد نقلها لمستشفى متخصص

تُعاني ضيقًا بعظام الصدر وضغطًا على الرئة وضعفًا في التنفس ورضاعتها من الأنف

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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ناشد مواطن نقلَ طفلته من المستشفى العسكري بخميس مشيط إلى أحد المستشفيات المتخصصة، بعد أن أمضت 6 أشهر منذ ولادتها في العناية المركزة بسبب ضيق في عظام الصدر، والتي أدت لضغط على الرئة؛ وبالتالي ضعف في التنفس أجبرتها على التنفس الصناعي منذ ولادتها.

وأوضح شنيف حسن، والد الطفلة "سمو" لـ"سبق"، أن رضاعتها عن طريق الأنف وعلاجها ممكن في مستشفى متخصص؛ ولكن اعتذار المستشفى التخصصي عن استقبال حالتها وعدم وجود سرير في مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض حالت دون علاجها، لم نجد تحسنًا في حالتها بالجنوب.

وقال الوالد: منذ ولادة "سمو" قبل 6 أشهر، وهي حبيسة العناية المركزة بالمستشفى العسكري في خميس مشيط؛ بسبب ضيق في عظام الصدر التي سببت لها ضيقًا في التنفس، ألزمتها التنفس الصناعي باستمرار، وأصبحت رضاعتها عن طريق الأنف.

وأضاف: بعد مناشدات لجهات عليا، أحيلت للهيئة الطبية بعسير، التي أوصت بتحويلها لمستشفى متخصص؛ ولكن لم يتم ذلك حتى الآن، بعد اعتذار التخصصي قبول الحالة، وعدم وجود كرسي بالمستشفى الجامعي رغم إمكانية علاج حالتها فيه.

وناشد الأب المسؤولين قبولها في مستشفى الملك خالد الجامعي؛ كونه مرتبطًا بالحد الجنوبي وليس لديه وقت لزيارة المستشفيات.

"سبق" تحتفظ بتقاريرها الطبية وأرقام الإحالات.

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