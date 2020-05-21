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أمانة العاصمة المقدسة تواصل حملاتها على الباعة الجائلين

أسفرت عن مصادرة 58 كيلو جراماً من الخضار والفواكه

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين وذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"، بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وقال رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني: الجولات تضمنت مصادرة 58 كيلو جراماً من الخضار والفواكه.

وأكد "الزهراني" أن الفرق الرقابية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد "940"، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة العاصمة المقدسة تواصل حملاتها على الباعة الجائلين
سبق

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين وذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"، بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وقال رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني: الجولات تضمنت مصادرة 58 كيلو جراماً من الخضار والفواكه.

وأكد "الزهراني" أن الفرق الرقابية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد "940"، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
05:21 PM

أمانة العاصمة المقدسة تواصل حملاتها على الباعة الجائلين

أسفرت عن مصادرة 58 كيلو جراماً من الخضار والفواكه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين وذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"، بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وقال رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني: الجولات تضمنت مصادرة 58 كيلو جراماً من الخضار والفواكه.

وأكد "الزهراني" أن الفرق الرقابية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد "940"، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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