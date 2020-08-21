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شاهد.. إغلاق مستودع يخزّن دقيقًا وزيوتًا في بيئة غير صحية بالطائف

ضِمن الجولات الرقابية ببلدية السيل الصغير.. يعمل دون ترخيص

أغلقت أمانة الطائف -ممثلةً في بلدية السيل الصغير- حوشًا استُخدم كمستودع لحفظ وبيع الدقيق والزيت، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات الصحية، ويعمل بدون تراخيص نظامية، مع ضبط مخالفات أخرى تتعلق بالنظافة وسوء الحفظ والتخزين، وعدم وجود الشهادات الصحية للعاملين، وتعرّض الدقيق لأشعة الشمس المباشرة والأتربة والغبار.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن برنامجًا رقابيًّا مكثفًا نفّذه مراقبو الفرع على منافذ بيع المواد الغذائية والمخازن والمستودعات بنطاق الفرع؛ أسفر عن ضبط المستودع المخالف، والذي تم التعامل الفوري معه، واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة.

وبيّنت الوكالة أن الحملات الرقابية المخصصة للرقابة الغذائية، تهدف إلى تصحيح المخالفات والتقيد بالاشتراطات الصحية؛ مؤكدة استمرار الحملات التي تستهدف المنشآت الغذائية الكبرى والمخازن والمستودعات؛ من خلال البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بالطائف والضواحي؛ لضمان سلامة ما يقدم للمستهلك للاشتراطات الصحية.

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شاهد.. إغلاق مستودع يخزّن دقيقًا وزيوتًا في بيئة غير صحية بالطائف
سبق

أغلقت أمانة الطائف -ممثلةً في بلدية السيل الصغير- حوشًا استُخدم كمستودع لحفظ وبيع الدقيق والزيت، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات الصحية، ويعمل بدون تراخيص نظامية، مع ضبط مخالفات أخرى تتعلق بالنظافة وسوء الحفظ والتخزين، وعدم وجود الشهادات الصحية للعاملين، وتعرّض الدقيق لأشعة الشمس المباشرة والأتربة والغبار.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن برنامجًا رقابيًّا مكثفًا نفّذه مراقبو الفرع على منافذ بيع المواد الغذائية والمخازن والمستودعات بنطاق الفرع؛ أسفر عن ضبط المستودع المخالف، والذي تم التعامل الفوري معه، واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة.

وبيّنت الوكالة أن الحملات الرقابية المخصصة للرقابة الغذائية، تهدف إلى تصحيح المخالفات والتقيد بالاشتراطات الصحية؛ مؤكدة استمرار الحملات التي تستهدف المنشآت الغذائية الكبرى والمخازن والمستودعات؛ من خلال البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بالطائف والضواحي؛ لضمان سلامة ما يقدم للمستهلك للاشتراطات الصحية.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
01:06 PM

شاهد.. إغلاق مستودع يخزّن دقيقًا وزيوتًا في بيئة غير صحية بالطائف

ضِمن الجولات الرقابية ببلدية السيل الصغير.. يعمل دون ترخيص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أغلقت أمانة الطائف -ممثلةً في بلدية السيل الصغير- حوشًا استُخدم كمستودع لحفظ وبيع الدقيق والزيت، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات الصحية، ويعمل بدون تراخيص نظامية، مع ضبط مخالفات أخرى تتعلق بالنظافة وسوء الحفظ والتخزين، وعدم وجود الشهادات الصحية للعاملين، وتعرّض الدقيق لأشعة الشمس المباشرة والأتربة والغبار.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن برنامجًا رقابيًّا مكثفًا نفّذه مراقبو الفرع على منافذ بيع المواد الغذائية والمخازن والمستودعات بنطاق الفرع؛ أسفر عن ضبط المستودع المخالف، والذي تم التعامل الفوري معه، واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة.

وبيّنت الوكالة أن الحملات الرقابية المخصصة للرقابة الغذائية، تهدف إلى تصحيح المخالفات والتقيد بالاشتراطات الصحية؛ مؤكدة استمرار الحملات التي تستهدف المنشآت الغذائية الكبرى والمخازن والمستودعات؛ من خلال البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بالطائف والضواحي؛ لضمان سلامة ما يقدم للمستهلك للاشتراطات الصحية.

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