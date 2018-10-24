أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 88 استهدافاً لآليات وعناصر مليشيا الحوثي بالجوبة والكسارة.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف لمليشيا الحوثي دمرت 36 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 264 إرهابياً.
"التحالف" يعلن تنفيذ 88 استهدافاً لآليات وعناصر مليشيا الحوثي بالجوبة والكسارة
أكد تدمير 36 آلية والخسائر البشرية تجاوزت 264 إرهابياً
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 88 استهدافاً لآليات وعناصر مليشيا الحوثي بالجوبة والكسارة.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف لمليشيا الحوثي دمرت 36 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 264 إرهابياً.
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"التحالف" يعلن تنفيذ 88 استهدافاً لآليات وعناصر مليشيا الحوثي بالجوبة والكسارةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-24
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 88 استهدافاً لآليات وعناصر مليشيا الحوثي بالجوبة والكسارة.
24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
04:37 PM
"التحالف" يعلن تنفيذ 88 استهدافاً لآليات وعناصر مليشيا الحوثي بالجوبة والكسارة
أكد تدمير 36 آلية والخسائر البشرية تجاوزت 264 إرهابياً
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 88 استهدافاً لآليات وعناصر مليشيا الحوثي بالجوبة والكسارة.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف لمليشيا الحوثي دمرت 36 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 264 إرهابياً.
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