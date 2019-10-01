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أهالي قمرية الطائف: تضرَّرت مركباتنا وحدثت سرقات لانقطاع تيار أعمدة الإنارة

تقدَّموا ببلاغات للأمانة وللدوريات الأمنية إلا أن المشكلة ما زالت قائمة

أرجع أهالي حي القمرية بالطائف انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من أعمدة الإنارة بالحي إلى عبث مجهولين؛ وذلك لحدوث عدد من السرقات بالحي، وتضرر مركباتهم من جراء العبث الذي طالها.

وقال المواطن ناصر عواض العتيبي: إن التيار الكهربائي بأعمدة الإنارة بحي القمرية ينقطع بشكل متكرر بسبب عبث مجهولين. مبينًا أنهم تقدموا ببلاغات عدة للأمانة على الرقم 940، وكذلك للدوريات الأمنية على 911، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة.

وأضاف: وقد حصلت سرقات عدة داخل الحي، واضطر الأهالي لتركيب كاميرات مراقبة على منازلهم خوفًا عليها من السرقة. داعيًا الجهات المعنية إلى إعادة الإنارة للأعمدة، وتكثيف الجهات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الأمور مستقبلاً.

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أهالي قمرية الطائف: تضرَّرت مركباتنا وحدثت سرقات لانقطاع تيار أعمدة الإنارة
سبق

أرجع أهالي حي القمرية بالطائف انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من أعمدة الإنارة بالحي إلى عبث مجهولين؛ وذلك لحدوث عدد من السرقات بالحي، وتضرر مركباتهم من جراء العبث الذي طالها.

وقال المواطن ناصر عواض العتيبي: إن التيار الكهربائي بأعمدة الإنارة بحي القمرية ينقطع بشكل متكرر بسبب عبث مجهولين. مبينًا أنهم تقدموا ببلاغات عدة للأمانة على الرقم 940، وكذلك للدوريات الأمنية على 911، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة.

وأضاف: وقد حصلت سرقات عدة داخل الحي، واضطر الأهالي لتركيب كاميرات مراقبة على منازلهم خوفًا عليها من السرقة. داعيًا الجهات المعنية إلى إعادة الإنارة للأعمدة، وتكثيف الجهات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الأمور مستقبلاً.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
12:38 AM

أهالي قمرية الطائف: تضرَّرت مركباتنا وحدثت سرقات لانقطاع تيار أعمدة الإنارة

تقدَّموا ببلاغات للأمانة وللدوريات الأمنية إلا أن المشكلة ما زالت قائمة

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سعود الدعجاني - الطائف
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أرجع أهالي حي القمرية بالطائف انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من أعمدة الإنارة بالحي إلى عبث مجهولين؛ وذلك لحدوث عدد من السرقات بالحي، وتضرر مركباتهم من جراء العبث الذي طالها.

وقال المواطن ناصر عواض العتيبي: إن التيار الكهربائي بأعمدة الإنارة بحي القمرية ينقطع بشكل متكرر بسبب عبث مجهولين. مبينًا أنهم تقدموا ببلاغات عدة للأمانة على الرقم 940، وكذلك للدوريات الأمنية على 911، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة.

وأضاف: وقد حصلت سرقات عدة داخل الحي، واضطر الأهالي لتركيب كاميرات مراقبة على منازلهم خوفًا عليها من السرقة. داعيًا الجهات المعنية إلى إعادة الإنارة للأعمدة، وتكثيف الجهات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الأمور مستقبلاً.

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