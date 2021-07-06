ألمانيا تعتقل خبيرًا سياسيًّا تجسس لصالح المخابرات الصينية

زودها بمعلومات منتظمة مقابل مكافآت مالية

أوقفت السلطات الألمانية خبيرًا سياسيًّا ألمانيًّا يدير مجموعة دراسات؛ للاشتباه بقيامه بالتجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية بين 2010 و2019؛ بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية، اليوم (الثلاثاء).

وأفادت النيابة العامة في بيان نقلته "فرانس 24"، بأن المشتبه به "كلاوس ل" أوقف أمس، وقد زود أجهزة استخبارات صينية بمعلومات حصل عليها بشكل رئيسي بفضل معارفه السياسية الرفيعة المستوى، التي أقام علاقات معها في إطار إدارته لمجموعة الدراسات منذ 2001، وذلك لقاء مكافآت مالية.

وأَضافت أن عناصر جهاز استخبارات صينيّ أجروا اتصالًا مع المشتبه به لحضه على التعاون.

وبينت النيابة أنه خلال الفترة التالية حتى نوفمبر 2019، زود المشتبه به جهاز الاستخبارات الصيني بمعلومات بانتظام قبل أو بعد زيارات دولة أو مؤتمرات متعددة الأطراف، وكذلك حول بعض مواضيع الساعة.