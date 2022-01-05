النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11453 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال لـ139 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 96.28 نقطة ليقفل عند مستوى 11453.08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 139 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 161 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: باعظيم، والمملكة، واللجين، والواحة، ومبكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أسيج، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وسلوشنز، وبحر العرب، وشمس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.77% و2.16%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والجزيرة، والإنماء، وصدر، وإعمار الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وصدر، وباعظيم، والإنماء، والجزيرة الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 425.60 نقطة ليقفل عند مستوى 25352.06 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 561 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و230 ألف سهم تقاسمتها 13927 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11453 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 96.28 نقطة ليقفل عند مستوى 11453.08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 139 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 161 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: باعظيم، والمملكة، واللجين، والواحة، ومبكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أسيج، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وسلوشنز، وبحر العرب، وشمس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.77% و2.16%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والجزيرة، والإنماء، وصدر، وإعمار الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وصدر، وباعظيم، والإنماء، والجزيرة الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 425.60 نقطة ليقفل عند مستوى 25352.06 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 561 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و230 ألف سهم تقاسمتها 13927 صفقة.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
04:03 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11453 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال لـ139 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
211

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 96.28 نقطة ليقفل عند مستوى 11453.08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 139 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 161 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: باعظيم، والمملكة، واللجين، والواحة، ومبكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أسيج، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وسلوشنز، وبحر العرب، وشمس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.77% و2.16%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والجزيرة، والإنماء، وصدر، وإعمار الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وصدر، وباعظيم، والإنماء، والجزيرة الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 425.60 نقطة ليقفل عند مستوى 25352.06 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 561 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و230 ألف سهم تقاسمتها 13927 صفقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,247
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,255
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,602

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة