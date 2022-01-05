مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11453 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال لـ139 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 96.28 نقطة ليقفل عند مستوى 11453.08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 139 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 161 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: باعظيم، والمملكة، واللجين، والواحة، ومبكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أسيج، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وسلوشنز، وبحر العرب، وشمس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.77% و2.16%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والجزيرة، والإنماء، وصدر، وإعمار الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وصدر، وباعظيم، والإنماء، والجزيرة الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 425.60 نقطة ليقفل عند مستوى 25352.06 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 561 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و230 ألف سهم تقاسمتها 13927 صفقة.