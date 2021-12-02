النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دعاة وأئمة يثمنون زيارة "آل الشيخ" لجازان: تلامس الحاجة وتحقق تطلعات القيادة

أكدوا أنها امتداد لدعمه الكبير فروع "الشؤون الإسلامية" والاطمئنان على سير العمل

أكد عدد من الأئمة والخطباء والدعاة والمسؤولين بمنطقة جازان أن الزيارة التفقدية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للمنطقة الجنوبية وتحديداً جازان تعد امتداداً للدعم الكبير الذي يقدمه لفروع وقطاعات الوزارة بكافة مناطق المملكة, مثمنين هذه الزيارة التي تأتي للاطمئنان على سير العمل الدعوي في المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لهم عقب افتتاح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لملتقى الأمن الفكري الأول لعام 1443هـ، الذي ينظمه فرع الوزارة بمنطقة جازان برعاية وتشريف معالي الوزير خلال زيارته للمنطقة للوقوف على احتياجاته والمشاريع التي ينفذها، وتدشين عدد من المشاريع التي نفذها الفرع بالمنطقة.

ففي البداية قال الشيخ عبدالله بن محمد النجمي إمام وخطيب جامع النجامية بجازان إن الزيارة التي يقوم بها معالي الوزير "آل الشيخ" تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- اللذين يقدمان كل الدعم والمساندة للوزارة وقطاعاتها المختلفة لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت للوقوف على الاحتياجات والاطلاع على المشاريع التي تلامس حاجة المجتمع.

من جانبه أشاد الشيخ محمد بن زيد مدخلي رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد بصامطة بجهود وزير الشؤون الإسلامية في الحفاظ على المنابر الدعوية وتوجيهاته السديدة في توحيد خطب الجمعة بمواضيع تهم المجتمع وتساهم في بناء اللحمة الوطنية والتصدي للجماعات المتطرفة، مشيراً إلى أنها خطوة جيدة في التوعية من خلال مواكبة الأحداث, متمنياً لمعالي الوزير آل الشيخ المزيد من التقدم والعطاء لخدمة البلاد والعباد.

من ناحيته، ثمن الشيخ الدكتور حسن إبراهيم دغريري عضو جمعية الدعوة بصامطة وإمام وخطيب جامع الدغارير الدعم الكبير الذي تلقاه فروع وقطاعات الوزارة بكافة مناطق المملكة ومن فرع جازان من معالي الوزير عبداللطيف آل الشيخ والذي أثمر في تطور كبير في مخرجات للعمل المقدم من الفرع لأبناء المنطقة، لافتاً إلى أنه يأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 .

بدوره، أكد الدكتور أحمد علوش مدخلي مدير معهد صامطة سابقًا وعضو مجلس المنطقة بجازان أن إطلاق ملتقى الأمن الفكري الأول للجمعيات الدعوية والتحفيظ والخطباء بالمنطقة بحضور "آل الشيخ" يجسد عناية الوزارة بنشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للجماعات المتطرفة الذي حققت الوزارة تميزاً كبيراً، مبيناً أن الملتقى يأتي امتداداً للجهود المبذولة للتصدي لخطر مثيري الفتن الذين يستغلون الإسلام للسياسة.

وفي ختام حديثهم، رفعوا الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما لبيوت الله عز وجل ودعمهما غير المحدود, سائلين الله بأن يجزيهما خير الخير, كما شكروا وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على متابعته الدؤوبة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
دعاة وأئمة يثمنون زيارة "آل الشيخ" لجازان: تلامس الحاجة وتحقق تطلعات القيادة
سبق

أكد عدد من الأئمة والخطباء والدعاة والمسؤولين بمنطقة جازان أن الزيارة التفقدية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للمنطقة الجنوبية وتحديداً جازان تعد امتداداً للدعم الكبير الذي يقدمه لفروع وقطاعات الوزارة بكافة مناطق المملكة, مثمنين هذه الزيارة التي تأتي للاطمئنان على سير العمل الدعوي في المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لهم عقب افتتاح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لملتقى الأمن الفكري الأول لعام 1443هـ، الذي ينظمه فرع الوزارة بمنطقة جازان برعاية وتشريف معالي الوزير خلال زيارته للمنطقة للوقوف على احتياجاته والمشاريع التي ينفذها، وتدشين عدد من المشاريع التي نفذها الفرع بالمنطقة.

ففي البداية قال الشيخ عبدالله بن محمد النجمي إمام وخطيب جامع النجامية بجازان إن الزيارة التي يقوم بها معالي الوزير "آل الشيخ" تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- اللذين يقدمان كل الدعم والمساندة للوزارة وقطاعاتها المختلفة لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت للوقوف على الاحتياجات والاطلاع على المشاريع التي تلامس حاجة المجتمع.

من جانبه أشاد الشيخ محمد بن زيد مدخلي رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد بصامطة بجهود وزير الشؤون الإسلامية في الحفاظ على المنابر الدعوية وتوجيهاته السديدة في توحيد خطب الجمعة بمواضيع تهم المجتمع وتساهم في بناء اللحمة الوطنية والتصدي للجماعات المتطرفة، مشيراً إلى أنها خطوة جيدة في التوعية من خلال مواكبة الأحداث, متمنياً لمعالي الوزير آل الشيخ المزيد من التقدم والعطاء لخدمة البلاد والعباد.

من ناحيته، ثمن الشيخ الدكتور حسن إبراهيم دغريري عضو جمعية الدعوة بصامطة وإمام وخطيب جامع الدغارير الدعم الكبير الذي تلقاه فروع وقطاعات الوزارة بكافة مناطق المملكة ومن فرع جازان من معالي الوزير عبداللطيف آل الشيخ والذي أثمر في تطور كبير في مخرجات للعمل المقدم من الفرع لأبناء المنطقة، لافتاً إلى أنه يأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 .

بدوره، أكد الدكتور أحمد علوش مدخلي مدير معهد صامطة سابقًا وعضو مجلس المنطقة بجازان أن إطلاق ملتقى الأمن الفكري الأول للجمعيات الدعوية والتحفيظ والخطباء بالمنطقة بحضور "آل الشيخ" يجسد عناية الوزارة بنشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للجماعات المتطرفة الذي حققت الوزارة تميزاً كبيراً، مبيناً أن الملتقى يأتي امتداداً للجهود المبذولة للتصدي لخطر مثيري الفتن الذين يستغلون الإسلام للسياسة.

وفي ختام حديثهم، رفعوا الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما لبيوت الله عز وجل ودعمهما غير المحدود, سائلين الله بأن يجزيهما خير الخير, كما شكروا وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على متابعته الدؤوبة.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
01:05 AM

دعاة وأئمة يثمنون زيارة "آل الشيخ" لجازان: تلامس الحاجة وتحقق تطلعات القيادة

أكدوا أنها امتداد لدعمه الكبير فروع "الشؤون الإسلامية" والاطمئنان على سير العمل

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
356

أكد عدد من الأئمة والخطباء والدعاة والمسؤولين بمنطقة جازان أن الزيارة التفقدية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للمنطقة الجنوبية وتحديداً جازان تعد امتداداً للدعم الكبير الذي يقدمه لفروع وقطاعات الوزارة بكافة مناطق المملكة, مثمنين هذه الزيارة التي تأتي للاطمئنان على سير العمل الدعوي في المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لهم عقب افتتاح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لملتقى الأمن الفكري الأول لعام 1443هـ، الذي ينظمه فرع الوزارة بمنطقة جازان برعاية وتشريف معالي الوزير خلال زيارته للمنطقة للوقوف على احتياجاته والمشاريع التي ينفذها، وتدشين عدد من المشاريع التي نفذها الفرع بالمنطقة.

ففي البداية قال الشيخ عبدالله بن محمد النجمي إمام وخطيب جامع النجامية بجازان إن الزيارة التي يقوم بها معالي الوزير "آل الشيخ" تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- اللذين يقدمان كل الدعم والمساندة للوزارة وقطاعاتها المختلفة لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت للوقوف على الاحتياجات والاطلاع على المشاريع التي تلامس حاجة المجتمع.

من جانبه أشاد الشيخ محمد بن زيد مدخلي رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد بصامطة بجهود وزير الشؤون الإسلامية في الحفاظ على المنابر الدعوية وتوجيهاته السديدة في توحيد خطب الجمعة بمواضيع تهم المجتمع وتساهم في بناء اللحمة الوطنية والتصدي للجماعات المتطرفة، مشيراً إلى أنها خطوة جيدة في التوعية من خلال مواكبة الأحداث, متمنياً لمعالي الوزير آل الشيخ المزيد من التقدم والعطاء لخدمة البلاد والعباد.

من ناحيته، ثمن الشيخ الدكتور حسن إبراهيم دغريري عضو جمعية الدعوة بصامطة وإمام وخطيب جامع الدغارير الدعم الكبير الذي تلقاه فروع وقطاعات الوزارة بكافة مناطق المملكة ومن فرع جازان من معالي الوزير عبداللطيف آل الشيخ والذي أثمر في تطور كبير في مخرجات للعمل المقدم من الفرع لأبناء المنطقة، لافتاً إلى أنه يأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 .

بدوره، أكد الدكتور أحمد علوش مدخلي مدير معهد صامطة سابقًا وعضو مجلس المنطقة بجازان أن إطلاق ملتقى الأمن الفكري الأول للجمعيات الدعوية والتحفيظ والخطباء بالمنطقة بحضور "آل الشيخ" يجسد عناية الوزارة بنشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للجماعات المتطرفة الذي حققت الوزارة تميزاً كبيراً، مبيناً أن الملتقى يأتي امتداداً للجهود المبذولة للتصدي لخطر مثيري الفتن الذين يستغلون الإسلام للسياسة.

وفي ختام حديثهم، رفعوا الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما لبيوت الله عز وجل ودعمهما غير المحدود, سائلين الله بأن يجزيهما خير الخير, كما شكروا وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على متابعته الدؤوبة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,067
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,475
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,289
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,324

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة