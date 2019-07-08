النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كأس إفريقيا: ساحل العاج تُقصي مالي وتتأهل لمواجهة الجزائر

تأهل منتخب ساحل العاج إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019" بعد تفوقه بهدف يتيم على مالي ليضرب موعداً مع الجزائر في دور الثمانية.

كان المنتخب المالي الأفضل خلال الشوط الأول من المباراة، حيث استحوذ على الكرة واعتمد على بناء اللعب من الخلف للوصول إلى مرمى كوت ديفوار، وكان أكثر خطورة من المنتخب العاجي حين ضيع الكثير من الأهداف عن طريق ماريجا، فيما كان هاماري تراوري الأخطر على الجهة اليسرى من الهجوم بتوغلاته السريعة والخطيرة لكن كراته لم يتم استغلالها هجومياً.

وواصل المنتخب المالي السيطرة في الشوط الثاني وكاد أن يفتتح باب التسجيل من قبل تراوري الذي توغل داخل منطقة العمليات، وعِوَض التسديد حاول التمرير وفقد توازنه وسقط أرضاً مضيعاً على فريقه فرصة التسجيل. وكاد أداما تراوري أن يستغل كرة من ركنية لكن تسديدته مرت جانبية مضيعاً هدفاً محققاً لكوت ديفوار.


ومع مرور الوقت أصبح منتخب ساحل العاج أفضل فوق الميدان، وضيع أداما تراوي هدفاً وجهاً لوجه أمام الحارس المالي ديارا، لتأتي لحظة الهدف الأول في المباراة لما وصلت كرة في العمق زاها ووضعها في الشباك (76).

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
كأس إفريقيا: ساحل العاج تُقصي مالي وتتأهل لمواجهة الجزائر
سبق

تأهل منتخب ساحل العاج إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019" بعد تفوقه بهدف يتيم على مالي ليضرب موعداً مع الجزائر في دور الثمانية.

كان المنتخب المالي الأفضل خلال الشوط الأول من المباراة، حيث استحوذ على الكرة واعتمد على بناء اللعب من الخلف للوصول إلى مرمى كوت ديفوار، وكان أكثر خطورة من المنتخب العاجي حين ضيع الكثير من الأهداف عن طريق ماريجا، فيما كان هاماري تراوري الأخطر على الجهة اليسرى من الهجوم بتوغلاته السريعة والخطيرة لكن كراته لم يتم استغلالها هجومياً.

وواصل المنتخب المالي السيطرة في الشوط الثاني وكاد أن يفتتح باب التسجيل من قبل تراوري الذي توغل داخل منطقة العمليات، وعِوَض التسديد حاول التمرير وفقد توازنه وسقط أرضاً مضيعاً على فريقه فرصة التسجيل. وكاد أداما تراوري أن يستغل كرة من ركنية لكن تسديدته مرت جانبية مضيعاً هدفاً محققاً لكوت ديفوار.


ومع مرور الوقت أصبح منتخب ساحل العاج أفضل فوق الميدان، وضيع أداما تراوي هدفاً وجهاً لوجه أمام الحارس المالي ديارا، لتأتي لحظة الهدف الأول في المباراة لما وصلت كرة في العمق زاها ووضعها في الشباك (76).

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
09:20 PM

كأس إفريقيا: ساحل العاج تُقصي مالي وتتأهل لمواجهة الجزائر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,890

تأهل منتخب ساحل العاج إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019" بعد تفوقه بهدف يتيم على مالي ليضرب موعداً مع الجزائر في دور الثمانية.

كان المنتخب المالي الأفضل خلال الشوط الأول من المباراة، حيث استحوذ على الكرة واعتمد على بناء اللعب من الخلف للوصول إلى مرمى كوت ديفوار، وكان أكثر خطورة من المنتخب العاجي حين ضيع الكثير من الأهداف عن طريق ماريجا، فيما كان هاماري تراوري الأخطر على الجهة اليسرى من الهجوم بتوغلاته السريعة والخطيرة لكن كراته لم يتم استغلالها هجومياً.

وواصل المنتخب المالي السيطرة في الشوط الثاني وكاد أن يفتتح باب التسجيل من قبل تراوري الذي توغل داخل منطقة العمليات، وعِوَض التسديد حاول التمرير وفقد توازنه وسقط أرضاً مضيعاً على فريقه فرصة التسجيل. وكاد أداما تراوري أن يستغل كرة من ركنية لكن تسديدته مرت جانبية مضيعاً هدفاً محققاً لكوت ديفوار.


ومع مرور الوقت أصبح منتخب ساحل العاج أفضل فوق الميدان، وضيع أداما تراوي هدفاً وجهاً لوجه أمام الحارس المالي ديارا، لتأتي لحظة الهدف الأول في المباراة لما وصلت كرة في العمق زاها ووضعها في الشباك (76).

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,764
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,585
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,893
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,568

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة