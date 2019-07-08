كأس إفريقيا: ساحل العاج تُقصي مالي وتتأهل لمواجهة الجزائر

تأهل منتخب ساحل العاج إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019" بعد تفوقه بهدف يتيم على مالي ليضرب موعداً مع الجزائر في دور الثمانية.

كان المنتخب المالي الأفضل خلال الشوط الأول من المباراة، حيث استحوذ على الكرة واعتمد على بناء اللعب من الخلف للوصول إلى مرمى كوت ديفوار، وكان أكثر خطورة من المنتخب العاجي حين ضيع الكثير من الأهداف عن طريق ماريجا، فيما كان هاماري تراوري الأخطر على الجهة اليسرى من الهجوم بتوغلاته السريعة والخطيرة لكن كراته لم يتم استغلالها هجومياً.

وواصل المنتخب المالي السيطرة في الشوط الثاني وكاد أن يفتتح باب التسجيل من قبل تراوري الذي توغل داخل منطقة العمليات، وعِوَض التسديد حاول التمرير وفقد توازنه وسقط أرضاً مضيعاً على فريقه فرصة التسجيل. وكاد أداما تراوري أن يستغل كرة من ركنية لكن تسديدته مرت جانبية مضيعاً هدفاً محققاً لكوت ديفوار.



ومع مرور الوقت أصبح منتخب ساحل العاج أفضل فوق الميدان، وضيع أداما تراوي هدفاً وجهاً لوجه أمام الحارس المالي ديارا، لتأتي لحظة الهدف الأول في المباراة لما وصلت كرة في العمق زاها ووضعها في الشباك (76).