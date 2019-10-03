مدير جامعة الملك خالد يشهد اللقاء الـ7 لعمداء التعلم الإلكتروني بالجامعات السعودية

ناقش آليات تحديث المعايير واللوائح بما يضمن تقديم مخرجات تناسب سوق العمل

شهد مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الخميس، اللقاء الـ7 لعمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية، الذي استضافته الجامعة ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني، بفندق قصر أبها.

وتفصيلاً، شهد اللقاء حضور وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم وعمداء وعميدات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية.

وقبل انطلاق أعمال اللقاء رحب مدير الجامعة بحضور اللقاء والمشاركين، مؤكدًا أهمية دور التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في تقدم التعليم وتطوره، لافتًا إلى أن من أهم محاور هذا اللقاء التي تتطلب عمل وجهد الجميع مستقبل التعلم الإلكتروني في المملكة، شاكرًا منسوبي عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة على حرصهم وتنظيمهم لهذا اللقاء، ومقدمًا شكره للحضور والمشاركين في اللقاء من مختلف الجامعات السعودية.

ومن ناحية أخرى، أوضح رئيس اللجنة الدكتور هشام برديسي أن هذا اللقاء يعزز ما تم تحقيقه من مكتسبات من خلال الاهتمام بتطبيق التعلم الإلكتروني كأحد أهداف الخطط الإستراتيجية بالجامعات السعودية، والتي تتضمن نشر ثقافته واستخدامه كعنصر أساس في دعم العملية التعليمية، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعد استكمالاً لمسيرة التعلم الإلكتروني من خلال توحيد الجهود وتكامل الخبرات، وذلك من خلال تسليط الضوء على التوجهات المنبثقة من رؤية المملكة 2030 في مجالات التعلم الرقمي، مقدمًا شكره لمدير الجامعة على حضور هذا اللقاء، وعميد التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد المشرف على اللقاء الدكتور فهد الأحمري على حسن التنظيم والاستضافة.

وتناول اللقاء عرض تجارب عددٍ من الجامعات في مجالات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى الابتكارات والأفكار الجديدة التي يمكن توظيفها في دعم التعلم الإلكتروني، ومناقشة المعوقات التي تقف أمام تقدمه وتطوره ووضع الحلول لتجاوزها وفق ما تتطلبه العملية الأكاديمية.

وأوصت لجنة عمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بعددٍ من التوصيات تمحور أبرزها حول أهمية مشاركة الجامعات في وضع تصور مقترح لمعايير التعلم الإلكتروني، والاستمرار في تقديم برنامج التدريب المشترك بين الجامعات السعودية، مع تقديم دورات نوعية تخصصية، والعمل على تحديث آليات ومعايير ولوائح التعلم الإلكتروني بما يضمن جودته وكفاءته للإسهام في تقديم مخرجات نوعية تناسب سوق العمل في المستقبل، مع الالتزام بمسمى برامج التعليم عن بعد في الجامعات، كما أوصى المجتمعون بقبول دعوة جامعة أم القرى لإقامة اللقاء الـ 8 في رحابها.

وفي الختام كرّم مدير الجامعة خلال اللقاء عمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعدـ المشاركين من الجامعات السعودية، وتلقى أيضًا درعًا تذكاريًا من لجنة العمداء بهذه المناسبة، وتم التقاط الصور التذكارية.