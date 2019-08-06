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"الصحة": خدمات علاجية متكاملة لـ270 ألف حاج وحاجة

كشفت عن إجراء 19 عملية قلب مفتوح و439 قسطرة قلبية

قالت وزارة الصحة إنها تواصل عبر مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الرابع من شهر ذي الحجة بلغ 270883 ‪حاجاً وحاجة.

وكشفت عن إجراء 19 عملية قلب مفتوح و439 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1311 عملية غسيل كلوي و74 عملية مناظير، و414 عملية جراحية مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن 1810 حجاج أدخلوا إلى المستشفيات، فيما تم تسجيل خمس حالات حالات ولادة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": خدمات علاجية متكاملة لـ270 ألف حاج وحاجة
سبق

قالت وزارة الصحة إنها تواصل عبر مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الرابع من شهر ذي الحجة بلغ 270883 ‪حاجاً وحاجة.

وكشفت عن إجراء 19 عملية قلب مفتوح و439 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1311 عملية غسيل كلوي و74 عملية مناظير، و414 عملية جراحية مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن 1810 حجاج أدخلوا إلى المستشفيات، فيما تم تسجيل خمس حالات حالات ولادة.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
03:39 PM

"الصحة": خدمات علاجية متكاملة لـ270 ألف حاج وحاجة

كشفت عن إجراء 19 عملية قلب مفتوح و439 قسطرة قلبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قالت وزارة الصحة إنها تواصل عبر مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الرابع من شهر ذي الحجة بلغ 270883 ‪حاجاً وحاجة.

وكشفت عن إجراء 19 عملية قلب مفتوح و439 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1311 عملية غسيل كلوي و74 عملية مناظير، و414 عملية جراحية مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن 1810 حجاج أدخلوا إلى المستشفيات، فيما تم تسجيل خمس حالات حالات ولادة.

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