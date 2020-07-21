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أمانة الرياض: إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية

خلال 90 يوماً في أرجاء العاصمة للارتقاء بالمظهر الحضاري

أعلنت أمانة منطقة الرياض إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: للارتقاء بمظهر مدينتنا الحضري.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية في مختلف أرجاء العاصمة خلال 90 يوماً.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض: إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: للارتقاء بمظهر مدينتنا الحضري.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية في مختلف أرجاء العاصمة خلال 90 يوماً.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
08:47 AM

أمانة الرياض: إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية

خلال 90 يوماً في أرجاء العاصمة للارتقاء بالمظهر الحضاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أمانة منطقة الرياض إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: للارتقاء بمظهر مدينتنا الحضري.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية في مختلف أرجاء العاصمة خلال 90 يوماً.

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