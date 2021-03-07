محافظ حبونا يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

دعا المواطنين والمقيمين للتسجيل بتطبيق "صحتي"

تلقى محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".

يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، ونوه بالدعم السخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير المنطقة ونائبه.

فيما دعا المحافظ المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم - بإذن الله - من الإصابة.