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محافظ حبونا يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

دعا المواطنين والمقيمين للتسجيل بتطبيق "صحتي"

تلقى محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".

يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، ونوه بالدعم السخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير المنطقة ونائبه.

فيما دعا المحافظ المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم - بإذن الله - من الإصابة.

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محافظ حبونا يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"
سبق

تلقى محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".

يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، ونوه بالدعم السخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير المنطقة ونائبه.

فيما دعا المحافظ المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم - بإذن الله - من الإصابة.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
10:44 PM

محافظ حبونا يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

دعا المواطنين والمقيمين للتسجيل بتطبيق "صحتي"

A A A
علي حفول - الرياض
0
49

تلقى محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".

يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، ونوه بالدعم السخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير المنطقة ونائبه.

فيما دعا المحافظ المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم - بإذن الله - من الإصابة.

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