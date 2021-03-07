محافظ حبونا يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"
دعا المواطنين والمقيمين للتسجيل بتطبيق "صحتي"
تلقى محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".
يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، ونوه بالدعم السخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير المنطقة ونائبه.
فيما دعا المحافظ المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم - بإذن الله - من الإصابة.
محافظ حبونا يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"
علي حفول
سبق
2021-03-07
تلقى محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".
يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، ونوه بالدعم السخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير المنطقة ونائبه.
فيما دعا المحافظ المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم - بإذن الله - من الإصابة.
07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
10:44 PM
محافظ حبونا يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"
دعا المواطنين والمقيمين للتسجيل بتطبيق "صحتي"
تلقى محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".
يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، ونوه بالدعم السخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير المنطقة ونائبه.
فيما دعا المحافظ المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم - بإذن الله - من الإصابة.