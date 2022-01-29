استحوذ غير المحصنين، ممن لم يتلقوا جرعات فيروس كورونا في المملكة، على النصيب الأكبر في أعداد المنوَّمين في المستشفيات، بواقع 712 حالة من أصل 878 حالة حرجة سجَّلتها المملكة حتى اليوم، وفق إحصائية وزارة الصحة لليوم السبت. وبحسب وزارة الصحة، فإن التنويم في المستشفيات حسب حالة التحصين جاء على النحو الآتي: 712 لغير المحصنين، و119 لمتلقي جرعة واحدة فقط، و33 حالة لمتلقي جرعتَيْن ممن أمضوا 6 أشهر، و11 حالة لمتلقي جرعتين ممن لم يمضوا 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية. واحتل متلقو الجرعة الثالثة "المعززة" العدد الأقل في حالات التنويم بـ3 حالات. وكانت وزارة الصحة قد كشفت اليوم السبت 29 يناير 2022 عن عدد الحالات الحرجة بواقع 878 حالة.

بلغة الأرقام.. "غير المحصنين" يستحوذون على النصيب الأكبر في حالات كورونا المنوَّمة عبدالرزاق البجالي سبق 2022-01-29 استحوذ غير المحصنين، ممن لم يتلقوا جرعات فيروس كورونا في المملكة، على النصيب الأكبر في أعداد المنوَّمين في المستشفيات، بواقع 712 حالة من أصل 878 حالة حرجة سجَّلتها المملكة حتى اليوم، وفق إحصائية وزارة الصحة لليوم السبت.



وبحسب وزارة الصحة، فإن التنويم في المستشفيات حسب حالة التحصين جاء على النحو الآتي: 712 لغير المحصنين، و119 لمتلقي جرعة واحدة فقط، و33 حالة لمتلقي جرعتَيْن ممن أمضوا 6 أشهر، و11 حالة لمتلقي جرعتين ممن لم يمضوا 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية.



واحتل متلقو الجرعة الثالثة "المعززة" العدد الأقل في حالات التنويم بـ3 حالات.



وكانت وزارة الصحة قد كشفت اليوم السبت 29 يناير 2022 عن عدد الحالات الحرجة بواقع 878 حالة.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 10:45 PM

اخر تعديل 30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443 06:05 AM

بلغة الأرقام.. "غير المحصنين" يستحوذون على النصيب الأكبر في حالات كورونا المنوَّمة بواقع 712 من أصل 878 حالة حرجة سجَّلتها السعودية.. و3 لمتلقي "المعززة"





A A A





18 مشاركة

استحوذ غير المحصنين، ممن لم يتلقوا جرعات فيروس كورونا في المملكة، على النصيب الأكبر في أعداد المنوَّمين في المستشفيات، بواقع 712 حالة من أصل 878 حالة حرجة سجَّلتها المملكة حتى اليوم، وفق إحصائية وزارة الصحة لليوم السبت.



وبحسب وزارة الصحة، فإن التنويم في المستشفيات حسب حالة التحصين جاء على النحو الآتي: 712 لغير المحصنين، و119 لمتلقي جرعة واحدة فقط، و33 حالة لمتلقي جرعتَيْن ممن أمضوا 6 أشهر، و11 حالة لمتلقي جرعتين ممن لم يمضوا 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية.



واحتل متلقو الجرعة الثالثة "المعززة" العدد الأقل في حالات التنويم بـ3 حالات.



وكانت وزارة الصحة قد كشفت اليوم السبت 29 يناير 2022 عن عدد الحالات الحرجة بواقع 878 حالة.