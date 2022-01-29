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بلغة الأرقام.. "غير المحصنين" يستحوذون على النصيب الأكبر في حالات كورونا المنوَّمة

بواقع 712 من أصل 878 حالة حرجة سجَّلتها السعودية.. و3 لمتلقي "المعززة"

استحوذ غير المحصنين، ممن لم يتلقوا جرعات فيروس كورونا في المملكة، على النصيب الأكبر في أعداد المنوَّمين في المستشفيات، بواقع 712 حالة من أصل 878 حالة حرجة سجَّلتها المملكة حتى اليوم، وفق إحصائية وزارة الصحة لليوم السبت.

وبحسب وزارة الصحة، فإن التنويم في المستشفيات حسب حالة التحصين جاء على النحو الآتي: 712 لغير المحصنين، و119 لمتلقي جرعة واحدة فقط، و33 حالة لمتلقي جرعتَيْن ممن أمضوا 6 أشهر، و11 حالة لمتلقي جرعتين ممن لم يمضوا 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية.

واحتل متلقو الجرعة الثالثة "المعززة" العدد الأقل في حالات التنويم بـ3 حالات.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت اليوم السبت 29 يناير 2022 عن عدد الحالات الحرجة بواقع 878 حالة.

وزارة الصحة لقاح كورونا كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلغة الأرقام.. "غير المحصنين" يستحوذون على النصيب الأكبر في حالات كورونا المنوَّمة
سبق

استحوذ غير المحصنين، ممن لم يتلقوا جرعات فيروس كورونا في المملكة، على النصيب الأكبر في أعداد المنوَّمين في المستشفيات، بواقع 712 حالة من أصل 878 حالة حرجة سجَّلتها المملكة حتى اليوم، وفق إحصائية وزارة الصحة لليوم السبت.

وبحسب وزارة الصحة، فإن التنويم في المستشفيات حسب حالة التحصين جاء على النحو الآتي: 712 لغير المحصنين، و119 لمتلقي جرعة واحدة فقط، و33 حالة لمتلقي جرعتَيْن ممن أمضوا 6 أشهر، و11 حالة لمتلقي جرعتين ممن لم يمضوا 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية.

واحتل متلقو الجرعة الثالثة "المعززة" العدد الأقل في حالات التنويم بـ3 حالات.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت اليوم السبت 29 يناير 2022 عن عدد الحالات الحرجة بواقع 878 حالة.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:45 PM
اخر تعديل
30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
06:05 AM

بلغة الأرقام.. "غير المحصنين" يستحوذون على النصيب الأكبر في حالات كورونا المنوَّمة

بواقع 712 من أصل 878 حالة حرجة سجَّلتها السعودية.. و3 لمتلقي "المعززة"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
4,078

استحوذ غير المحصنين، ممن لم يتلقوا جرعات فيروس كورونا في المملكة، على النصيب الأكبر في أعداد المنوَّمين في المستشفيات، بواقع 712 حالة من أصل 878 حالة حرجة سجَّلتها المملكة حتى اليوم، وفق إحصائية وزارة الصحة لليوم السبت.

وبحسب وزارة الصحة، فإن التنويم في المستشفيات حسب حالة التحصين جاء على النحو الآتي: 712 لغير المحصنين، و119 لمتلقي جرعة واحدة فقط، و33 حالة لمتلقي جرعتَيْن ممن أمضوا 6 أشهر، و11 حالة لمتلقي جرعتين ممن لم يمضوا 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية.

واحتل متلقو الجرعة الثالثة "المعززة" العدد الأقل في حالات التنويم بـ3 حالات.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت اليوم السبت 29 يناير 2022 عن عدد الحالات الحرجة بواقع 878 حالة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,018
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,785
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,936
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,783

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