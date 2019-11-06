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أمير حائل يشيد بالدور المهم لقوة أمن المنشآت في المنطقة

بدأت أعمالها لحماية منشآت المدينة الأسبوع الجاري

أكد أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز؛ أهمية الدور الكبير والمهم لقوة أمن المنشآت في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله لقائد قوة أمن المنشآت بمنطقة حائل المكلف، الرائد ركن نواف بن عقلا الطريفي الشمري, وعدد من ضباط وأفراد القوة.

يذكر أن قوة أمن المنشآت بحائل، بدأت تجهيزاتها بالمنطقة في مارس الماضي، وأعمالها لحماية المنشآت الحكومية بمدينة حائل، الأسبوع الجاري.

من جهة أخرى انتقلت المهام الأمنية في إدارة أحوال حائل، اليوم، من الشرطة العسكرية، إلى قيادة قوة أمن المنشآت، بحضور مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بحائل، محمد الغويري، وقائد الشرطة العسكرية بمنطقة حائل العقيد عناد الشمري، وقائد أمن المنشآت الرائد نواف الشمري.

وتسند إلى قوة أمن المنشآت بمنطقة حائل، مهام تأمين منشآت محطة قطار حائل "سار"، ومحطة توليد الكهرباء، ومحطة تحلية المياه بالمنطقة؛ لحمايتها وتوفير الأمن لها وعملية التفتيش، بما لديها من الإمكانيات والتسليح العالي المستوى، والذي سيساهم بحماية المنشآت الحيوية والمهمة.

أمير منطقة حائل قوة أمن المنشآت

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير حائل يشيد بالدور المهم لقوة أمن المنشآت في المنطقة
سبق

أكد أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز؛ أهمية الدور الكبير والمهم لقوة أمن المنشآت في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله لقائد قوة أمن المنشآت بمنطقة حائل المكلف، الرائد ركن نواف بن عقلا الطريفي الشمري, وعدد من ضباط وأفراد القوة.

يذكر أن قوة أمن المنشآت بحائل، بدأت تجهيزاتها بالمنطقة في مارس الماضي، وأعمالها لحماية المنشآت الحكومية بمدينة حائل، الأسبوع الجاري.

من جهة أخرى انتقلت المهام الأمنية في إدارة أحوال حائل، اليوم، من الشرطة العسكرية، إلى قيادة قوة أمن المنشآت، بحضور مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بحائل، محمد الغويري، وقائد الشرطة العسكرية بمنطقة حائل العقيد عناد الشمري، وقائد أمن المنشآت الرائد نواف الشمري.

وتسند إلى قوة أمن المنشآت بمنطقة حائل، مهام تأمين منشآت محطة قطار حائل "سار"، ومحطة توليد الكهرباء، ومحطة تحلية المياه بالمنطقة؛ لحمايتها وتوفير الأمن لها وعملية التفتيش، بما لديها من الإمكانيات والتسليح العالي المستوى، والذي سيساهم بحماية المنشآت الحيوية والمهمة.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
06:41 PM

أمير حائل يشيد بالدور المهم لقوة أمن المنشآت في المنطقة

بدأت أعمالها لحماية منشآت المدينة الأسبوع الجاري

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خالد السليمي - حائل
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أكد أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز؛ أهمية الدور الكبير والمهم لقوة أمن المنشآت في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله لقائد قوة أمن المنشآت بمنطقة حائل المكلف، الرائد ركن نواف بن عقلا الطريفي الشمري, وعدد من ضباط وأفراد القوة.

يذكر أن قوة أمن المنشآت بحائل، بدأت تجهيزاتها بالمنطقة في مارس الماضي، وأعمالها لحماية المنشآت الحكومية بمدينة حائل، الأسبوع الجاري.

من جهة أخرى انتقلت المهام الأمنية في إدارة أحوال حائل، اليوم، من الشرطة العسكرية، إلى قيادة قوة أمن المنشآت، بحضور مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بحائل، محمد الغويري، وقائد الشرطة العسكرية بمنطقة حائل العقيد عناد الشمري، وقائد أمن المنشآت الرائد نواف الشمري.

وتسند إلى قوة أمن المنشآت بمنطقة حائل، مهام تأمين منشآت محطة قطار حائل "سار"، ومحطة توليد الكهرباء، ومحطة تحلية المياه بالمنطقة؛ لحمايتها وتوفير الأمن لها وعملية التفتيش، بما لديها من الإمكانيات والتسليح العالي المستوى، والذي سيساهم بحماية المنشآت الحيوية والمهمة.

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