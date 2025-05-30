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نظرًا للتقلُّبات الجوية.. أمير عسير يوجّه بإقامة صلاة العيد في الجوامع

بدلًا من المصليات.. بناء على ما رفعه مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بأداء صلاة عيد الفطر لهذا العام في الجوامع بدلًا من مصليات العيد؛ نظرًا للتقلبات الجوية والأمطار المتوقع هطولها على المنطقة.

ويأتي هذا بناء على ما رفعه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير لأمير المنطقة، الذي قال فيه: "نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية خلال هذه الأيام وتوقعات هطول الأمطار وما رآه من إقامة لصلاة العيد لهذا العام 1440ه في الجوامع، ليرد التوجيه بالموافقة على ذلك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نظرًا للتقلُّبات الجوية.. أمير عسير يوجّه بإقامة صلاة العيد في الجوامع
سبق

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بأداء صلاة عيد الفطر لهذا العام في الجوامع بدلًا من مصليات العيد؛ نظرًا للتقلبات الجوية والأمطار المتوقع هطولها على المنطقة.

ويأتي هذا بناء على ما رفعه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير لأمير المنطقة، الذي قال فيه: "نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية خلال هذه الأيام وتوقعات هطول الأمطار وما رآه من إقامة لصلاة العيد لهذا العام 1440ه في الجوامع، ليرد التوجيه بالموافقة على ذلك".

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
09:49 PM

نظرًا للتقلُّبات الجوية.. أمير عسير يوجّه بإقامة صلاة العيد في الجوامع

بدلًا من المصليات.. بناء على ما رفعه مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية

A A A
محمد طيران - عسير
1
3,562

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بأداء صلاة عيد الفطر لهذا العام في الجوامع بدلًا من مصليات العيد؛ نظرًا للتقلبات الجوية والأمطار المتوقع هطولها على المنطقة.

ويأتي هذا بناء على ما رفعه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير لأمير المنطقة، الذي قال فيه: "نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية خلال هذه الأيام وتوقعات هطول الأمطار وما رآه من إقامة لصلاة العيد لهذا العام 1440ه في الجوامع، ليرد التوجيه بالموافقة على ذلك".

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