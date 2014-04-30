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مُعلم ينهي متاعب خاله ويهديه إحدى كليتيه .. ويؤكّد: لم أتحمّل رؤيته يعاني

أُصيب بفشل كلوي منذ 7 أعوام وتكلّلت العملية بالنجاح بعد توافق الفحص

أنهى الشاب علي محمد الكهل العمري (32 عاماً)؛ الذي يعمل معلم حاسب آلي بثانوية الملك عبدالعزيز بمحافظة النماص، متاعب خاله العميد جاري قاسم العمري؛ من منسوبي حرس الحدود (56 عاماً) الذي يعاني الفشل الكلوي منذ سبعة أعوام، ويخضع لإجراء غسيل كلوي لساعات يومياً؛ حيث منحه إحدى كليتيه بعد إجراء عملية في مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بالرياض تكللت بالنجاح.

وقال المتبرع: "لم أتحمّل رؤية خالي وهو يتألم ويعاني المرض، فقررت التبرع له بإحدى كليتيّ وهو أقل ما أقدّمه له؛ فلطالما غمرني بلطفه وعطفه الأبوي"، مشيراً إلى أن الفحوص الطبية التي أُجريت لهما أثبتت أن هناك توافقاً ويمكن إجراء عملية نقل الكلى، وتمّ ذلك بإشراف فريق طبي؛ حيث تكللت العملية، ولله الحمد، بالنجاح.

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مُعلم ينهي متاعب خاله ويهديه إحدى كليتيه .. ويؤكّد: لم أتحمّل رؤيته يعاني
سبق

أنهى الشاب علي محمد الكهل العمري (32 عاماً)؛ الذي يعمل معلم حاسب آلي بثانوية الملك عبدالعزيز بمحافظة النماص، متاعب خاله العميد جاري قاسم العمري؛ من منسوبي حرس الحدود (56 عاماً) الذي يعاني الفشل الكلوي منذ سبعة أعوام، ويخضع لإجراء غسيل كلوي لساعات يومياً؛ حيث منحه إحدى كليتيه بعد إجراء عملية في مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بالرياض تكللت بالنجاح.

وقال المتبرع: "لم أتحمّل رؤية خالي وهو يتألم ويعاني المرض، فقررت التبرع له بإحدى كليتيّ وهو أقل ما أقدّمه له؛ فلطالما غمرني بلطفه وعطفه الأبوي"، مشيراً إلى أن الفحوص الطبية التي أُجريت لهما أثبتت أن هناك توافقاً ويمكن إجراء عملية نقل الكلى، وتمّ ذلك بإشراف فريق طبي؛ حيث تكللت العملية، ولله الحمد، بالنجاح.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
12:06 PM

مُعلم ينهي متاعب خاله ويهديه إحدى كليتيه .. ويؤكّد: لم أتحمّل رؤيته يعاني

أُصيب بفشل كلوي منذ 7 أعوام وتكلّلت العملية بالنجاح بعد توافق الفحص

A A A
سويد الحارثي - النماص
16
19,057

أنهى الشاب علي محمد الكهل العمري (32 عاماً)؛ الذي يعمل معلم حاسب آلي بثانوية الملك عبدالعزيز بمحافظة النماص، متاعب خاله العميد جاري قاسم العمري؛ من منسوبي حرس الحدود (56 عاماً) الذي يعاني الفشل الكلوي منذ سبعة أعوام، ويخضع لإجراء غسيل كلوي لساعات يومياً؛ حيث منحه إحدى كليتيه بعد إجراء عملية في مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بالرياض تكللت بالنجاح.

وقال المتبرع: "لم أتحمّل رؤية خالي وهو يتألم ويعاني المرض، فقررت التبرع له بإحدى كليتيّ وهو أقل ما أقدّمه له؛ فلطالما غمرني بلطفه وعطفه الأبوي"، مشيراً إلى أن الفحوص الطبية التي أُجريت لهما أثبتت أن هناك توافقاً ويمكن إجراء عملية نقل الكلى، وتمّ ذلك بإشراف فريق طبي؛ حيث تكللت العملية، ولله الحمد، بالنجاح.

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