"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات من البَرَد على نجران وجيزان وعسير والرياض

من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة.. تشمل الباحة والشرقية ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد؛ تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، فيما الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاءٍ من الشرقية والرياض تشمل العاصمة ومنطقة الباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.