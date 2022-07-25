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بعد معاناة التكييف.. أسرة مريض بالسرطان تناشد نقله من جازان: أنقذوا حياته

يرقد حالياً في مستشفى الأمير محمد بن ناصر.. وشقيقه لـ"سبق": حالته تتدهور

ناشدت أسرة مريض بالسرطان يرقد حالياً في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان قبول حالته في أحد المستشفيات الكبرى بشكل عاجل؛ لكونه يعاني من آلام السرطان وكسر في الذراع من جراء الورم الخبيث.

وقال المواطن أحمد جعفري لـ”سبق” إن أخاه يعاني من السرطان وكسر في الذراع من جراء الورم وقد تدهورت حالته الصحة، ويبحث عن أحد المراكز الطبية الكبرى في المملكة كي تقبل حالته، مجددًا مناشدته سرعة القبول والتجاوب مع حالة أخيه.
يشار إلى أن المريض كان قد عانى من ضعف التكييف في غرفته في مستشفى الأمير محمد بن ناصر، مما اضطر ذويه إلى جلب جهاز تكييف على نفقتهم وتشغيله في غرفته؛ نظرًا لمعاناته مع الحرارة الشديدة واستمرت المعاناة وجلبوا جهازًا جديدًا قبل أن تحلها الجهة المعنية.
ومن جهته، قال المتحدث باسم "صحة جازان" محمد دراج لـ”سبق” قبل أسبوع في مادة نشرتها "سبق": إشارة الى استفساركم بخصوص المريض، صحة جازان ترجو من الله أن يمن بالصحة والشفاء العاجل للمريض، نوضح لكم أن الحالة تعاني من ورم سرطاني بالرئة اليمنى ومنتشر بالرئتين والعظام، وقد تسبب الورم في كسر بعظمة الذراع اليمنى.
وتابع: وقد تم تثبيت الكسر داخلياً في مستشفى الملك فهد المركزي بتاريخ 9/ 7/ 2019 ثم تم تحويله لمستشفى الأمير محمد بن ناصر بتاريخ 12/ 7/ 2019 والمريض شفاه الله يخضع حالياً للعلاج الكيميائي والذي تطلب تحضير المريض باعطائه حمض الفوليك وفيتامين ب ١٢ قبل الحقن الكيميائي بأسبوع لتجنب آثاره الجانبية على الأعصاب، كما هو متبع في كل مراكز الأورام، وقد أعطى المريض الأدوية الخاص بتقليل مضاعفات انتشار الورم في العظام.
وأضاف: وتم عمل إحالة للحالة إلى المدن الطبية والمستشفيات التخصصية مرفقة بتقرير محدث ومفصل عن الحالة، وجاء الرد بأن الخطة العلاجية المعمول بها بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان مناسبة ولا يمكن تقديم علاج إضافي آخر.
وفيما يتعلق بالتكييف قال: درجة التبريد بغرفة المريض ٢١° درجة مئوية وفي حال وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمة المقدمة من خلال المنشآت الصحية فقد خصصت وزارة الصحة الرقم ٩٣٧ لاستقبال ملاحظات وبلاغات المرضى وذويهم على مدار الساعة، حيث يتم التفاعل مع تلك البلاغات والملاحظات وإغلاقها بشكل فاعل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد معاناة التكييف.. أسرة مريض بالسرطان تناشد نقله من جازان: أنقذوا حياته
سبق

ناشدت أسرة مريض بالسرطان يرقد حالياً في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان قبول حالته في أحد المستشفيات الكبرى بشكل عاجل؛ لكونه يعاني من آلام السرطان وكسر في الذراع من جراء الورم الخبيث.

وقال المواطن أحمد جعفري لـ”سبق” إن أخاه يعاني من السرطان وكسر في الذراع من جراء الورم وقد تدهورت حالته الصحة، ويبحث عن أحد المراكز الطبية الكبرى في المملكة كي تقبل حالته، مجددًا مناشدته سرعة القبول والتجاوب مع حالة أخيه.
يشار إلى أن المريض كان قد عانى من ضعف التكييف في غرفته في مستشفى الأمير محمد بن ناصر، مما اضطر ذويه إلى جلب جهاز تكييف على نفقتهم وتشغيله في غرفته؛ نظرًا لمعاناته مع الحرارة الشديدة واستمرت المعاناة وجلبوا جهازًا جديدًا قبل أن تحلها الجهة المعنية.
ومن جهته، قال المتحدث باسم "صحة جازان" محمد دراج لـ”سبق” قبل أسبوع في مادة نشرتها "سبق": إشارة الى استفساركم بخصوص المريض، صحة جازان ترجو من الله أن يمن بالصحة والشفاء العاجل للمريض، نوضح لكم أن الحالة تعاني من ورم سرطاني بالرئة اليمنى ومنتشر بالرئتين والعظام، وقد تسبب الورم في كسر بعظمة الذراع اليمنى.
وتابع: وقد تم تثبيت الكسر داخلياً في مستشفى الملك فهد المركزي بتاريخ 9/ 7/ 2019 ثم تم تحويله لمستشفى الأمير محمد بن ناصر بتاريخ 12/ 7/ 2019 والمريض شفاه الله يخضع حالياً للعلاج الكيميائي والذي تطلب تحضير المريض باعطائه حمض الفوليك وفيتامين ب ١٢ قبل الحقن الكيميائي بأسبوع لتجنب آثاره الجانبية على الأعصاب، كما هو متبع في كل مراكز الأورام، وقد أعطى المريض الأدوية الخاص بتقليل مضاعفات انتشار الورم في العظام.
وأضاف: وتم عمل إحالة للحالة إلى المدن الطبية والمستشفيات التخصصية مرفقة بتقرير محدث ومفصل عن الحالة، وجاء الرد بأن الخطة العلاجية المعمول بها بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان مناسبة ولا يمكن تقديم علاج إضافي آخر.
وفيما يتعلق بالتكييف قال: درجة التبريد بغرفة المريض ٢١° درجة مئوية وفي حال وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمة المقدمة من خلال المنشآت الصحية فقد خصصت وزارة الصحة الرقم ٩٣٧ لاستقبال ملاحظات وبلاغات المرضى وذويهم على مدار الساعة، حيث يتم التفاعل مع تلك البلاغات والملاحظات وإغلاقها بشكل فاعل.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
10:33 AM

بعد معاناة التكييف.. أسرة مريض بالسرطان تناشد نقله من جازان: أنقذوا حياته

يرقد حالياً في مستشفى الأمير محمد بن ناصر.. وشقيقه لـ"سبق": حالته تتدهور

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محمد المواسي - جازان
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1,905

ناشدت أسرة مريض بالسرطان يرقد حالياً في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان قبول حالته في أحد المستشفيات الكبرى بشكل عاجل؛ لكونه يعاني من آلام السرطان وكسر في الذراع من جراء الورم الخبيث.

وقال المواطن أحمد جعفري لـ”سبق” إن أخاه يعاني من السرطان وكسر في الذراع من جراء الورم وقد تدهورت حالته الصحة، ويبحث عن أحد المراكز الطبية الكبرى في المملكة كي تقبل حالته، مجددًا مناشدته سرعة القبول والتجاوب مع حالة أخيه.
يشار إلى أن المريض كان قد عانى من ضعف التكييف في غرفته في مستشفى الأمير محمد بن ناصر، مما اضطر ذويه إلى جلب جهاز تكييف على نفقتهم وتشغيله في غرفته؛ نظرًا لمعاناته مع الحرارة الشديدة واستمرت المعاناة وجلبوا جهازًا جديدًا قبل أن تحلها الجهة المعنية.
ومن جهته، قال المتحدث باسم "صحة جازان" محمد دراج لـ”سبق” قبل أسبوع في مادة نشرتها "سبق": إشارة الى استفساركم بخصوص المريض، صحة جازان ترجو من الله أن يمن بالصحة والشفاء العاجل للمريض، نوضح لكم أن الحالة تعاني من ورم سرطاني بالرئة اليمنى ومنتشر بالرئتين والعظام، وقد تسبب الورم في كسر بعظمة الذراع اليمنى.
وتابع: وقد تم تثبيت الكسر داخلياً في مستشفى الملك فهد المركزي بتاريخ 9/ 7/ 2019 ثم تم تحويله لمستشفى الأمير محمد بن ناصر بتاريخ 12/ 7/ 2019 والمريض شفاه الله يخضع حالياً للعلاج الكيميائي والذي تطلب تحضير المريض باعطائه حمض الفوليك وفيتامين ب ١٢ قبل الحقن الكيميائي بأسبوع لتجنب آثاره الجانبية على الأعصاب، كما هو متبع في كل مراكز الأورام، وقد أعطى المريض الأدوية الخاص بتقليل مضاعفات انتشار الورم في العظام.
وأضاف: وتم عمل إحالة للحالة إلى المدن الطبية والمستشفيات التخصصية مرفقة بتقرير محدث ومفصل عن الحالة، وجاء الرد بأن الخطة العلاجية المعمول بها بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان مناسبة ولا يمكن تقديم علاج إضافي آخر.
وفيما يتعلق بالتكييف قال: درجة التبريد بغرفة المريض ٢١° درجة مئوية وفي حال وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمة المقدمة من خلال المنشآت الصحية فقد خصصت وزارة الصحة الرقم ٩٣٧ لاستقبال ملاحظات وبلاغات المرضى وذويهم على مدار الساعة، حيث يتم التفاعل مع تلك البلاغات والملاحظات وإغلاقها بشكل فاعل.

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