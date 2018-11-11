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"الهلال" يحقق رقماً قياسيّاً جديداً في دوري المحترفين

كسر نادي الهلال الرقم القياسي المسجل باسم النصر من حيث عدد مباريات الفوز المتتالية في دوري المحترفين السعودي منذ بدايته في نظامه الحديث.

وبات الهلال أول فريق يحقق الفوز في 9 مباريات متتالية؛ حيث كان الرقم السابق مسجلًا باسم النصر؛ وهو 8 مباريات.

ونجح الهلال مساء اليوم في التغلب على الوحدة بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

واستمراراً للأرقام المميزة التي يحققها الهلال ولاعبوه، بات مهاجمه الفرنسي بافيتمبي جميس هدافاً للدوري برصيد 8 أهداف من أصل 9 مباريات شارك بها.

وتربع الزعيم على قمة ترتيب جدول دوري المحترفين السعودي بالعلامة الكاملة 27 نقطة من أصل 9 مباريات، متفوقاً على أقرب منافسيه النصر بـ8 نقاط؛ حيث يلعب النصر مباراته التاسعة الآن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يحقق رقماً قياسيّاً جديداً في دوري المحترفين
سبق

كسر نادي الهلال الرقم القياسي المسجل باسم النصر من حيث عدد مباريات الفوز المتتالية في دوري المحترفين السعودي منذ بدايته في نظامه الحديث.

وبات الهلال أول فريق يحقق الفوز في 9 مباريات متتالية؛ حيث كان الرقم السابق مسجلًا باسم النصر؛ وهو 8 مباريات.

ونجح الهلال مساء اليوم في التغلب على الوحدة بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

واستمراراً للأرقام المميزة التي يحققها الهلال ولاعبوه، بات مهاجمه الفرنسي بافيتمبي جميس هدافاً للدوري برصيد 8 أهداف من أصل 9 مباريات شارك بها.

وتربع الزعيم على قمة ترتيب جدول دوري المحترفين السعودي بالعلامة الكاملة 27 نقطة من أصل 9 مباريات، متفوقاً على أقرب منافسيه النصر بـ8 نقاط؛ حيث يلعب النصر مباراته التاسعة الآن.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
08:50 PM

"الهلال" يحقق رقماً قياسيّاً جديداً في دوري المحترفين

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
445

كسر نادي الهلال الرقم القياسي المسجل باسم النصر من حيث عدد مباريات الفوز المتتالية في دوري المحترفين السعودي منذ بدايته في نظامه الحديث.

وبات الهلال أول فريق يحقق الفوز في 9 مباريات متتالية؛ حيث كان الرقم السابق مسجلًا باسم النصر؛ وهو 8 مباريات.

ونجح الهلال مساء اليوم في التغلب على الوحدة بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

واستمراراً للأرقام المميزة التي يحققها الهلال ولاعبوه، بات مهاجمه الفرنسي بافيتمبي جميس هدافاً للدوري برصيد 8 أهداف من أصل 9 مباريات شارك بها.

وتربع الزعيم على قمة ترتيب جدول دوري المحترفين السعودي بالعلامة الكاملة 27 نقطة من أصل 9 مباريات، متفوقاً على أقرب منافسيه النصر بـ8 نقاط؛ حيث يلعب النصر مباراته التاسعة الآن.

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