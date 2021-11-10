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"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ 24 ساعة الماضية

رئاسة الحرمين: أكثر من 24 ألف مستفيد من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني بالحرم

خلال الربع الأول من العام.. حرصاً منها على سلامة إيصال "الصحيحة" للزوّار والمعتمرين

وفّرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً في إدارة شؤون إرشاد السائلين خدمات عديدة للإجابة عن أسئلة قاصدي المسجد الحرام حرصاً منها على سلامة وإيصال الفتوى الصحيحة للزوّار والمعتمرين، عبر ما يقارب (17) موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، يقوم عليها عددٌ من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار (24) ساعة.

أوضح ذلك مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام سلطان بن سعد البقمي، مبيناً أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك المعتمرين والإجابة عن استفسارات وأسئلة الزوار من داخل المسجد الحرام وخارجه، كما تنفذ عدداً من الجولات الرقابية حيث بلغت (٢٥٥) جولة لمنع بعض مَن يتجرّأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة، مما يؤكّد حرص الإدارة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوّار والمعتمرين.

وأكّد أن عدد المستفيدين من إجابة السائلين خلال الربع الأول من السنة الهجرية ١٤٤٣هـ بلغ (٦٢٢٤٧) فيما بلغ عدد الأسئلة (٧٠٢٨٧)، وأضاف أن عدد المستفيدين من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني لإجابة السائلين بلغ (٢٤٠٧٣).

وأشار مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام، أن الإدارة خصصت رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف المجاني: ٨٠٠١٢٢٢٤٠٠ - ٨٠٠١٢٢٢١٠٠.

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رئاسة الحرمين: أكثر من 24 ألف مستفيد من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني بالحرم
سبق

وفّرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً في إدارة شؤون إرشاد السائلين خدمات عديدة للإجابة عن أسئلة قاصدي المسجد الحرام حرصاً منها على سلامة وإيصال الفتوى الصحيحة للزوّار والمعتمرين، عبر ما يقارب (17) موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، يقوم عليها عددٌ من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار (24) ساعة.

أوضح ذلك مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام سلطان بن سعد البقمي، مبيناً أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك المعتمرين والإجابة عن استفسارات وأسئلة الزوار من داخل المسجد الحرام وخارجه، كما تنفذ عدداً من الجولات الرقابية حيث بلغت (٢٥٥) جولة لمنع بعض مَن يتجرّأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة، مما يؤكّد حرص الإدارة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوّار والمعتمرين.

وأكّد أن عدد المستفيدين من إجابة السائلين خلال الربع الأول من السنة الهجرية ١٤٤٣هـ بلغ (٦٢٢٤٧) فيما بلغ عدد الأسئلة (٧٠٢٨٧)، وأضاف أن عدد المستفيدين من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني لإجابة السائلين بلغ (٢٤٠٧٣).

وأشار مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام، أن الإدارة خصصت رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف المجاني: ٨٠٠١٢٢٢٤٠٠ - ٨٠٠١٢٢٢١٠٠.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
08:33 AM

رئاسة الحرمين: أكثر من 24 ألف مستفيد من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني بالحرم

خلال الربع الأول من العام.. حرصاً منها على سلامة إيصال "الصحيحة" للزوّار والمعتمرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وفّرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً في إدارة شؤون إرشاد السائلين خدمات عديدة للإجابة عن أسئلة قاصدي المسجد الحرام حرصاً منها على سلامة وإيصال الفتوى الصحيحة للزوّار والمعتمرين، عبر ما يقارب (17) موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، يقوم عليها عددٌ من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار (24) ساعة.

أوضح ذلك مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام سلطان بن سعد البقمي، مبيناً أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك المعتمرين والإجابة عن استفسارات وأسئلة الزوار من داخل المسجد الحرام وخارجه، كما تنفذ عدداً من الجولات الرقابية حيث بلغت (٢٥٥) جولة لمنع بعض مَن يتجرّأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة، مما يؤكّد حرص الإدارة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوّار والمعتمرين.

وأكّد أن عدد المستفيدين من إجابة السائلين خلال الربع الأول من السنة الهجرية ١٤٤٣هـ بلغ (٦٢٢٤٧) فيما بلغ عدد الأسئلة (٧٠٢٨٧)، وأضاف أن عدد المستفيدين من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني لإجابة السائلين بلغ (٢٤٠٧٣).

وأشار مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام، أن الإدارة خصصت رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف المجاني: ٨٠٠١٢٢٢٤٠٠ - ٨٠٠١٢٢٢١٠٠.

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