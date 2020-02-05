المسحل: "المخرجين" لا يستطيعون التلاعب بلقطات VAR .. وعدد الأجانب لن يتغير

أكد أنه لم يسمع أي توجيه في قضية

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن قرار استضافة كأس آسيا 2027 تم اتخاذه قبل عدة أشهر وقال: "سنحتاج إلى منشآت جديدة إضافة إلى تطوير بعض المنشآت لاستضافة البطولة".

وتابع في حديث على قناة SBC السعودية عبر برنامج الدوري مع وليد: "فرصتنا جيدة جدًا لاستضافة كأس آسيا في ظل الدعم الكبير الذي تتلقاه الرياضة من القيادة الرشيدة والمملكة تشهد حراكًا رياضيًا، حيث نجحنا في استضافة العديد من البطولات".

وأضاف: من المبكر الحديث عن المدينة التي ستستضيف افتتاح البطولة، الأردن والعراق قدمتا ملفاتهما سنحتاج إلى منشآت جديدة وتطوير بعضها فرصتنا قوية للاستضافة في ظل دعم القيادة.

وكشف المسحل أنه لم يتم أي تنسيق مسبق في السياسة الإعلامية بين هيئة الرياضة واتحاد الكرة، كون كثر التعليقات الإعلامية ستفقدنا التركيز في عملنا، ومتى ما تطلب الأمر وجود متحدث رسمي للاتحاد سنقوم بذلك.

وحول نفوذ بعض الشخصيات والاتهامات بمجاملة ناديي النصر والهلال أوضح قائلاً: "طيلة عملي في اتحاد الكرة لم أر أو أسمع بأي توجيه في أي قضية وبأي خصوص".

وبيّن المسحل أن الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة لم يطلب منه الترشح لرئاسة اتحاد الكرة، حيث إن رؤساء أندية الفيصلي وأحد والاتفاق والباطن هم أول من طلبوا منه التقدم لرئاسة الاتحاد.

وأفاد بأن الهدف من مشروع المواليد كان دعم المنتخب السعودي وبالتالي أي لاعب يحمل جواز السفر السعودي سيُعامل كلاعب محلي وقال: "الاتحاد الآسيوي يتطلب الهوية الوطنية لتسجيل أي لاعب في دوري أبطال آسيا وإذا وجد الاتحاد أي نقص في وثائق تسجيل أي لاعب فيطلب إضافتها، وقد تحدثت مع الاتحاد القاري وطالبت منهم بتطابق أنظمتهم مع أنظمة الفيفا".

وعن حقوق النقل التلفزيوني للدوري السعودي قال: "يجب أن تشرف عليه رابطة دوري المحترفين، وأيضًا يجب تعديل وضع حقوق النقل التلفزيوني، ومتى تم تشفيره فالأهم أنه سيكون بسعر متاح للجميع".

وأكد رئيس اتحاد القدم أنه لا يستطيع أي مخرج تلفزيوني للمباراة التلاعب باللقطات المعروضة لـVAR وجميع الكاميرات التلفزيونية المستخدمة لنقل المباراة متوفرة في غرفة الـVAR والتسجيلات الصوتية للغرفة ترفع لمجلس التحكيم الدولي.

وختم المسحل حديثه بالقول من الصعب جدًا اتخاذ قرار بخصوص تخفيض عدد المحترفين الأجانب من الآن، وبنسبة 99 % لن يتم تغيير عدد اللاعبين الأجانب الموسم المقبل.