وقالت شركة "كرنفال جلوريفي" المالكة للسفن السياحية في بيان لها: حدث صدام بين سفينتين في ميناء جزيرة كوزوميل بالمكسيك.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" أظهر مقطع فيديو سفينة وهي تقترب من أخرى، ثم حدث احتكاك قوي بين مقدمة السفينة الأولى وطرف السفينة الأخرى.

أسفر اصطدام مروع بين سفينتين سياحيتين عملاقتين في ميناء "كوزوميل" بسواحل المكسيك عن إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة والتقط المشهد بالعرض البطيء.

فيديو بالبطيء.. صدام مروع بين سفينتين عملاقتين بالمكسيك خالد خليل سبق 2019-12-21 أسفر اصطدام مروع بين سفينتين سياحيتين عملاقتين في ميناء "كوزوميل" بسواحل المكسيك عن إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة والتقط المشهد بالعرض البطيء. ووفق صحيفة "ديلي ميل" أظهر مقطع فيديو سفينة وهي تقترب من أخرى، ثم حدث احتكاك قوي بين مقدمة السفينة الأولى وطرف السفينة الأخرى. وقالت شركة "كرنفال جلوريفي" المالكة للسفن السياحية في بيان لها: حدث صدام بين سفينتين في ميناء جزيرة كوزوميل بالمكسيك.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441 04:59 PM

فيديو بالبطيء.. صدام مروع بين سفينتين عملاقتين بالمكسيك الحادث وقع في سواحل ميناء "كوزوميل" وأسفر عن 6 مصابين





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أسفر اصطدام مروع بين سفينتين سياحيتين عملاقتين في ميناء "كوزوميل" بسواحل المكسيك عن إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة والتقط المشهد بالعرض البطيء.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" أظهر مقطع فيديو سفينة وهي تقترب من أخرى، ثم حدث احتكاك قوي بين مقدمة السفينة الأولى وطرف السفينة الأخرى.

وقالت شركة "كرنفال جلوريفي" المالكة للسفن السياحية في بيان لها: حدث صدام بين سفينتين في ميناء جزيرة كوزوميل بالمكسيك.