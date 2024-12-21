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فيديو بالبطيء.. صدام مروع بين سفينتين عملاقتين بالمكسيك

الحادث وقع في سواحل ميناء "كوزوميل" وأسفر عن 6 مصابين

أسفر اصطدام مروع بين سفينتين سياحيتين عملاقتين في ميناء "كوزوميل" بسواحل المكسيك عن إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة والتقط المشهد بالعرض البطيء.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" أظهر مقطع فيديو سفينة وهي تقترب من أخرى، ثم حدث احتكاك قوي بين مقدمة السفينة الأولى وطرف السفينة الأخرى.

وقالت شركة "كرنفال جلوريفي" المالكة للسفن السياحية في بيان لها: حدث صدام بين سفينتين في ميناء جزيرة كوزوميل بالمكسيك.

المكسيك اصطدام سفينتين ميناء كوزوميل شركة كرنفال جلوريفي

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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فيديو بالبطيء.. صدام مروع بين سفينتين عملاقتين بالمكسيك
سبق

أسفر اصطدام مروع بين سفينتين سياحيتين عملاقتين في ميناء "كوزوميل" بسواحل المكسيك عن إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة والتقط المشهد بالعرض البطيء.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" أظهر مقطع فيديو سفينة وهي تقترب من أخرى، ثم حدث احتكاك قوي بين مقدمة السفينة الأولى وطرف السفينة الأخرى.

وقالت شركة "كرنفال جلوريفي" المالكة للسفن السياحية في بيان لها: حدث صدام بين سفينتين في ميناء جزيرة كوزوميل بالمكسيك.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
04:59 PM

فيديو بالبطيء.. صدام مروع بين سفينتين عملاقتين بالمكسيك

الحادث وقع في سواحل ميناء "كوزوميل" وأسفر عن 6 مصابين

A A A
خالد خليل - الرياض
3
3,907

أسفر اصطدام مروع بين سفينتين سياحيتين عملاقتين في ميناء "كوزوميل" بسواحل المكسيك عن إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة والتقط المشهد بالعرض البطيء.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" أظهر مقطع فيديو سفينة وهي تقترب من أخرى، ثم حدث احتكاك قوي بين مقدمة السفينة الأولى وطرف السفينة الأخرى.

وقالت شركة "كرنفال جلوريفي" المالكة للسفن السياحية في بيان لها: حدث صدام بين سفينتين في ميناء جزيرة كوزوميل بالمكسيك.

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