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دراسة عالمية: كيف جعل ولي العهد السعوديين أكثر شعوب العالم تفاؤلاً؟

أجرتها مؤسسة "يوجوف" حول الاستدامة والنمو الاقتصادي والسفر

كشفت دراسة عالمية حديثة شارك فيها 20 ألف مواطن من 23 دولة من ست قارات، عن أن السعوديين هم أكثر السكان تفاؤلاً في كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.

وجاء في الدراسة التي أجرتها مؤسسة "يوجوف" حول الاستدامة والنمو الاقتصادي والسفر والتقنية والمستقبل، أن 67% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في المملكة لديهم نظرة إيجابية نحو مستقبل المملكة، وأن 61% متفائلون، وهو رقم يزيد 5% على المتوسط العالمي.

وأبرزت أغلبية الذين شملهم الاستطلاع في المملكة العربية السعودية، أهمية التسامح والاحترام في إيجاد عالم أفضل للمستقبل.

وكان التفاؤل يعتمد جزئياً على حقيقة أن المملكة العربية السعودية ستسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدام الطاقة البديلة.

يأتي التفاؤل المتزايد في المملكة، في ظل رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لتحوّل البلاد وتحديثها والانفتاح على العالم، ومنح النساء مزيداً من الحقوق، وتبني مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم والطاقة المتجدّدة، إلى جانب العمل المستمر على خفض البطالة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل، وتطوير القطاع الرياضي، والاستثمار بكثافة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دراسة عالمية: كيف جعل ولي العهد السعوديين أكثر شعوب العالم تفاؤلاً؟
سبق

كشفت دراسة عالمية حديثة شارك فيها 20 ألف مواطن من 23 دولة من ست قارات، عن أن السعوديين هم أكثر السكان تفاؤلاً في كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.

وجاء في الدراسة التي أجرتها مؤسسة "يوجوف" حول الاستدامة والنمو الاقتصادي والسفر والتقنية والمستقبل، أن 67% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في المملكة لديهم نظرة إيجابية نحو مستقبل المملكة، وأن 61% متفائلون، وهو رقم يزيد 5% على المتوسط العالمي.

وأبرزت أغلبية الذين شملهم الاستطلاع في المملكة العربية السعودية، أهمية التسامح والاحترام في إيجاد عالم أفضل للمستقبل.

وكان التفاؤل يعتمد جزئياً على حقيقة أن المملكة العربية السعودية ستسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدام الطاقة البديلة.

يأتي التفاؤل المتزايد في المملكة، في ظل رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لتحوّل البلاد وتحديثها والانفتاح على العالم، ومنح النساء مزيداً من الحقوق، وتبني مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم والطاقة المتجدّدة، إلى جانب العمل المستمر على خفض البطالة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل، وتطوير القطاع الرياضي، والاستثمار بكثافة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
12:59 PM

دراسة عالمية: كيف جعل ولي العهد السعوديين أكثر شعوب العالم تفاؤلاً؟

أجرتها مؤسسة "يوجوف" حول الاستدامة والنمو الاقتصادي والسفر

A A A
خالد علي - الرياض
9
7,848

كشفت دراسة عالمية حديثة شارك فيها 20 ألف مواطن من 23 دولة من ست قارات، عن أن السعوديين هم أكثر السكان تفاؤلاً في كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.

وجاء في الدراسة التي أجرتها مؤسسة "يوجوف" حول الاستدامة والنمو الاقتصادي والسفر والتقنية والمستقبل، أن 67% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في المملكة لديهم نظرة إيجابية نحو مستقبل المملكة، وأن 61% متفائلون، وهو رقم يزيد 5% على المتوسط العالمي.

وأبرزت أغلبية الذين شملهم الاستطلاع في المملكة العربية السعودية، أهمية التسامح والاحترام في إيجاد عالم أفضل للمستقبل.

وكان التفاؤل يعتمد جزئياً على حقيقة أن المملكة العربية السعودية ستسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدام الطاقة البديلة.

يأتي التفاؤل المتزايد في المملكة، في ظل رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لتحوّل البلاد وتحديثها والانفتاح على العالم، ومنح النساء مزيداً من الحقوق، وتبني مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم والطاقة المتجدّدة، إلى جانب العمل المستمر على خفض البطالة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل، وتطوير القطاع الرياضي، والاستثمار بكثافة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها.

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