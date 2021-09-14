أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" يصل إلى 74.00 دولاراً أمريكياً للبرميل

برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ارتفع 0.71 %

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.49 دولار أمريكي؛ ما يعادل نسبة 0.67 %؛ ليصل إلى 74.00 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما صعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.71 %؛ ليستقر عند 70.95 دولار أمريكي.