النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" يصل إلى 74.00 دولاراً أمريكياً للبرميل

برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ارتفع 0.71 %

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.49 دولار أمريكي؛ ما يعادل نسبة 0.67 %؛ ليصل إلى 74.00 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما صعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.71 %؛ ليستقر عند 70.95 دولار أمريكي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" يصل إلى 74.00 دولاراً أمريكياً للبرميل
سبق

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.49 دولار أمريكي؛ ما يعادل نسبة 0.67 %؛ ليصل إلى 74.00 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما صعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.71 %؛ ليستقر عند 70.95 دولار أمريكي.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
11:23 AM

أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" يصل إلى 74.00 دولاراً أمريكياً للبرميل

برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ارتفع 0.71 %

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
1
345

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.49 دولار أمريكي؛ ما يعادل نسبة 0.67 %؛ ليصل إلى 74.00 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما صعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.71 %؛ ليستقر عند 70.95 دولار أمريكي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,634
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,625
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة