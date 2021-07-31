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"صحة حائل" تصدر 19 تقريرًا شرعيًّا خلال يوليو الماضي

14 لمتوفين و5 لأحياء.. وأنهت ترحيل 16 جثمانًا إلى بلدانهم

أصدرت إدارة الطب الشرعي في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، 19 تقريرًا شرعيًّا خلال شهر يوليو من العام الحالي 2021.

وتفصيلًا: أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 14 تقريرًا طبيًّا لمتوفى، وخمسة تقارير لأحياء، بينما أنهت ترحيل 16 جثمانًا متوفى إلى بلدانهم، كما نفذت لقاء واحدًا علميًّا.

يُشار إلى أن "صحة حائل" تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية؛ إذ تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.

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"صحة حائل" تصدر 19 تقريرًا شرعيًّا خلال يوليو الماضي
سبق

أصدرت إدارة الطب الشرعي في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، 19 تقريرًا شرعيًّا خلال شهر يوليو من العام الحالي 2021.

وتفصيلًا: أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 14 تقريرًا طبيًّا لمتوفى، وخمسة تقارير لأحياء، بينما أنهت ترحيل 16 جثمانًا متوفى إلى بلدانهم، كما نفذت لقاء واحدًا علميًّا.

يُشار إلى أن "صحة حائل" تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية؛ إذ تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
01:30 PM

"صحة حائل" تصدر 19 تقريرًا شرعيًّا خلال يوليو الماضي

14 لمتوفين و5 لأحياء.. وأنهت ترحيل 16 جثمانًا إلى بلدانهم

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منصور الشلاقي - الرياض
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أصدرت إدارة الطب الشرعي في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، 19 تقريرًا شرعيًّا خلال شهر يوليو من العام الحالي 2021.

وتفصيلًا: أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 14 تقريرًا طبيًّا لمتوفى، وخمسة تقارير لأحياء، بينما أنهت ترحيل 16 جثمانًا متوفى إلى بلدانهم، كما نفذت لقاء واحدًا علميًّا.

يُشار إلى أن "صحة حائل" تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية؛ إذ تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.

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