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المولد يعود لمعسكر الاتحاد ويعتذر للجماهير.. حجم المشكلة كان كبيرًا

عاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد (الدولي) فهد المولد إلى معسكر فريقه في أبها، بعد أن قدم اعتذاره إلى الجماهير الاتحادية بعد عودته إلى المعسكر، مشيراً إلى أن حجم المشكلة كان أكبر من تحمله النفسي والذهني.

واعترف المولد عبر حسابه الشخصي في «تويتر» بخطئه بالخروج ومغادرة المعسكر، مؤكداً على أن ذلك التصرف لا يعكس أخلاقه وطريقة تعامله، لكن حجم المشكلة كان أكبر من قدرته على التحمل.
وقدم المولد اعتذاره للجماهير الاتحادية ولكل من سانده طوال مسيرته، ووعدهم بتقديم الأفضل للكيان ومحبيه خلال الأيام المقبلة.


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المولد يعود لمعسكر الاتحاد ويعتذر للجماهير.. حجم المشكلة كان كبيرًا
سبق

عاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد (الدولي) فهد المولد إلى معسكر فريقه في أبها، بعد أن قدم اعتذاره إلى الجماهير الاتحادية بعد عودته إلى المعسكر، مشيراً إلى أن حجم المشكلة كان أكبر من تحمله النفسي والذهني.

واعترف المولد عبر حسابه الشخصي في «تويتر» بخطئه بالخروج ومغادرة المعسكر، مؤكداً على أن ذلك التصرف لا يعكس أخلاقه وطريقة تعامله، لكن حجم المشكلة كان أكبر من قدرته على التحمل.
وقدم المولد اعتذاره للجماهير الاتحادية ولكل من سانده طوال مسيرته، ووعدهم بتقديم الأفضل للكيان ومحبيه خلال الأيام المقبلة.


13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
05:53 PM

المولد يعود لمعسكر الاتحاد ويعتذر للجماهير.. حجم المشكلة كان كبيرًا

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
3,689

عاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد (الدولي) فهد المولد إلى معسكر فريقه في أبها، بعد أن قدم اعتذاره إلى الجماهير الاتحادية بعد عودته إلى المعسكر، مشيراً إلى أن حجم المشكلة كان أكبر من تحمله النفسي والذهني.

واعترف المولد عبر حسابه الشخصي في «تويتر» بخطئه بالخروج ومغادرة المعسكر، مؤكداً على أن ذلك التصرف لا يعكس أخلاقه وطريقة تعامله، لكن حجم المشكلة كان أكبر من قدرته على التحمل.
وقدم المولد اعتذاره للجماهير الاتحادية ولكل من سانده طوال مسيرته، ووعدهم بتقديم الأفضل للكيان ومحبيه خلال الأيام المقبلة.


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