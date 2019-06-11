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"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 8369 واستقرت الوفيات عند 118

أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا يوم الخميس، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8369.

ووفق "رويترز" لم تسجل الوزارة وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات الإجمالي عند 118.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا يوم الخميس، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8369.

ووفق "رويترز" لم تسجل الوزارة وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات الإجمالي عند 118.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
01:55 PM

ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 8369 واستقرت الوفيات عند 118

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا يوم الخميس، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8369.

ووفق "رويترز" لم تسجل الوزارة وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات الإجمالي عند 118.

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