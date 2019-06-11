ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا يوم الخميس، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8369.
ووفق "رويترز" لم تسجل الوزارة وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات الإجمالي عند 118.
أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا يوم الخميس، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8369.
ووفق "رويترز" لم تسجل الوزارة وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات الإجمالي عند 118.ماليزيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا يوم الخميس، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8369.
ووفق "رويترز" لم تسجل الوزارة وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات الإجمالي عند 118.
أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا يوم الخميس، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8369.
ووفق "رويترز" لم تسجل الوزارة وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات الإجمالي عند 118.