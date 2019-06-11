ووفق "رويترز" لم تسجل الوزارة وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات الإجمالي عند 118.

أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا يوم الخميس، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8369.

ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-11 أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا يوم الخميس، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8369. ووفق "رويترز" لم تسجل الوزارة وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات الإجمالي عند 118.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 01:55 PM

ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات ارتفع إجمالي الإصابات إلى 8369 واستقرت الوفيات عند 118





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أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا يوم الخميس، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8369.

ووفق "رويترز" لم تسجل الوزارة وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات الإجمالي عند 118.