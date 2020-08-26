مكة المكرمة.. إغلاق مستودع غير مرخص يخزّن منتجات تجميلية

أغلقت #الغذاء_والدواء في منطقة مكة، مستودعًا غير مرخص يقوم بتخزين منتجات تجميلية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تم ضبط وتحريز ٤٥ ألف عبوة، واستدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
أغلقت #الغذاء_والدواء في منطقة مكة، مستودعًا غير مرخص يقوم بتخزين منتجات تجميلية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تم ضبط وتحريز ٤٥ ألف عبوة، واستدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.هيئة الغذاء والدواء
أغلقت #الغذاء_والدواء في منطقة مكة، مستودعًا غير مرخص يقوم بتخزين منتجات تجميلية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تم ضبط وتحريز ٤٥ ألف عبوة، واستدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
أغلقت #الغذاء_والدواء في منطقة مكة، مستودعًا غير مرخص يقوم بتخزين منتجات تجميلية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تم ضبط وتحريز ٤٥ ألف عبوة، واستدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.