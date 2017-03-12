الدنمارك تعلن إغلاق المدارس العامة ودور الحضانة بسبب "كورونا"

"فريدريكسن": موظفو الحكومة سيمكثون بمنازلهم بدءًا من الجمعة

أعلنت الدنمارك أنه سيتم إغلاق جميع المدارس العامة ودور الحضانة بدءًا من يوم الاثنين المقبل لمدة أسبوعين؛ وذلك في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتفصيلاً، قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن في تصريحات إلى الصحفيين الأربعاء: إن موظفي الحكومة الذين ليس لديهم ما يسمى بمهام حيوية سيمكثون في منازلهم بدءًا من يوم الجمعة، وإن الحكومة ستقوم بإعداد تشريع طارئ لحظر كل التجمعات في الأماكن المغلقة لأكثر من 100 شخص.