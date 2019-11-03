مستشار مالي لـ"سبق": طرح أرامكو للاكتتاب فرصة للمواطن للاستثمار في كبرى الشركات

أكد أنه سيسهم في رفع معدل الاستثمار بسوق الأسهم ويحفز الاقتصاد الوطني

أكد أحمد بن عبد الرحمن الجبير، المستشار المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن طرح جزء من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب فرصة كبيرة ومفيدة للمواطنين للاستثمار في كبرى شركات الوطن الناجحة التي ستوزع أرباحها على الملاك على المدى الطويل؛ لأن الاكتتاب في أرامكو سيضيف المزيد من الوضوح والشفافية في أسواق النفط العالمية، وسيعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وفي التفاصيل، أوضح الجبير لـ"سبق" أن اكتتاب شركة أرامكو سوف يسهم في رفع معدل الاستثمار في سوق الأسهم السعودي، ويساعد على تحفيز الاقتصاد الوطني، ويتفق مع مبادرات الرؤية السعودية 2030، خاصة إذا شهد سوق النفط تحسنًا في أسعاره؛ وهو ما سيسهم في رفع أسهم الشركة وقيمتها السوقية، وسيكون مردود أرباحه على المواطن.

وتابع: طرح اكتتاب شركة أرامكو سيعزز من قدرة الشركة المالية، ويضاعف من إمكاناتها بين الشركات العملاقة في العالم، ويحقق من طموحاتها ورؤيتها الحديثة بوصفها شركة رائدة عالميًّا في مجال النفط والطاقة، والبتروكيماويات، والمواد الهيدروكربونية، ويساعدها على تلبية طلبات العملاء في العالم من النفط.

وأضاف: يأتي اكتتاب شركة أرامكو في سياق مبادرات وبرامج التحول الاقتصادي ٢٠٢٠م والرؤية السعودية ٢٠٣٠م الطموحة التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكل اقتدار، وهو الذي تنتهجه السعودية، ويتضمن إصلاحات شاملة لكل القطاعات العامة والخاصة، بما في ذلك خصخصة القطاعات الحكومية والنشاطات الاقتصادية الأخرى، وتحرير الأسواق السعودية.. وهو توجُّه حكيم، تدعمه شركة أرامكو السعودية بكل قوة.