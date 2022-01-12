أكبرهم عمره 8 سنوات.. مقتل 4 أشقاء في حريق مأساوي بمصر

في حادث مأساوي أودى حريق ضخم بحياة 4 أطفال أشقاء في شقة بمحافظة الجيزة في مصر، ويبلغ أكبر الأطفال ثمانية أعوام فقط؛ حسب وسائل إعلام مصرية.



وحسب صحيفة "الوطن" المصرية: أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن خللًا كهربائيًا أدى إلى حريق بشقة سكنية بمحافظة الجيزة؛ ما تسبب في وفاة 4 أطفال صغار.



وأكبر ضحايا طفلة عمرها 8 أعوام، وأصغرهم طفل رضيع لم يتجاوز عمره العامين.



وبدأت الواقعة عندما فوجئ جيران سيدة تعيش مع أطفالها الأربعة بخروج دخان من شقتها، فكسروا الباب محاولين إطفاء النيران، وذلك قبل أن يتفاجؤوا بصراخ الأم وهي تخبرهم بأن أطفالها الأربعة في الداخل، فبحثوا عنهم حتى وجدوهم ونقلوهم للشارع.



واكتشف الجيران وفاة الطفل الصغير حرقًا، بينما حاولوا إنقاذ الفتيات ونقلهن عبر سيارة خاصة إلى مستشفى أم المصريين، ليتبين أنهن قد فارقن الحياة اختناقًا بالدخان.



وقال شهود عيان: إنهم لم يستطيعوا دخول الشقة في بداية الأمر بسبب الدخان الكثيف، وذلك قبل أن يتمكنوا من فصل التيار الكهربائي عن العمارة كلها، ثم دخلوا الشقة لإطفاء النيران.



وتعرض أحد الجيران للحرق وهو يحاول إخراج جثمان الطفل الصغير، لحين وصلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحريق.



ولفت أحد شهود العيان إلى أن النار أتت على الشقة بالكامل، وأن والدة الأطفال تعرضت لصدمة كبيرة بعد مشاهدتها جثة ابنها الرضيع وبناتها الثلاث، وأن الأم أخبرتهم أنها مطلقة وتسكن هذه الشقة منذ 10 أشهر.