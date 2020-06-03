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جامعة طيبة تطلق القناع الطبي "face shield" لحماية منسوبي الصحة

يصنع من الإكريلك الشفاف بمقاسات محددة في 10 دقائق

أطلق مركز الابتكار والتطوير بجامعة طيبة، مبادرة الدرع الطبي "face shield"، لتوفير حماية أولية لمنسوبي القطاع الصحي.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني: إن المبادرة في مرحلتها الأولية يتم تنفيذها داخل الجامعة ودراسة التجربة ورفع التقارير لتطويرها ودراسة أثر ومدى الاستفادة منها.

وأضاف الدكتور "السراني" أن المبادرة اعتمدت على إمكانيات مركز الابتكار والتطوير بالجامعة في توفير حماية أولية لوجه الممارسين الصحيين.

وتابع: "تم صنع القناع من الإكريلك الشفاف بمقاسات محددة تتناسب مع محيط الرأس، ويسهم بحول الله في الحماية الشخصية للممارس الصحي، ويدعم الأدوات الصحية المستخدمة الأخرى في الحماية".

وأوضح "السراني" أن تصنيع القناع الواحد يستغرق نحو عشر دقائق، ويتوقع تقليص المدة مستقبلًا مع توفر فرق العمل في هذا المنتج المبتكر.

ولفت إلى أن هذه المبادرة هي أقل واجب لتقديم الدعم لأبطال الصحة من منسوبي الجامعة، سائلًا الله -عز وجل- أن يزيل هذه الغمة ويعجل بالفرج ويمنّ بالشفاء على المصابين.

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جامعة طيبة تطلق القناع الطبي "face shield" لحماية منسوبي الصحة
سبق

أطلق مركز الابتكار والتطوير بجامعة طيبة، مبادرة الدرع الطبي "face shield"، لتوفير حماية أولية لمنسوبي القطاع الصحي.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني: إن المبادرة في مرحلتها الأولية يتم تنفيذها داخل الجامعة ودراسة التجربة ورفع التقارير لتطويرها ودراسة أثر ومدى الاستفادة منها.

وأضاف الدكتور "السراني" أن المبادرة اعتمدت على إمكانيات مركز الابتكار والتطوير بالجامعة في توفير حماية أولية لوجه الممارسين الصحيين.

وتابع: "تم صنع القناع من الإكريلك الشفاف بمقاسات محددة تتناسب مع محيط الرأس، ويسهم بحول الله في الحماية الشخصية للممارس الصحي، ويدعم الأدوات الصحية المستخدمة الأخرى في الحماية".

وأوضح "السراني" أن تصنيع القناع الواحد يستغرق نحو عشر دقائق، ويتوقع تقليص المدة مستقبلًا مع توفر فرق العمل في هذا المنتج المبتكر.

ولفت إلى أن هذه المبادرة هي أقل واجب لتقديم الدعم لأبطال الصحة من منسوبي الجامعة، سائلًا الله -عز وجل- أن يزيل هذه الغمة ويعجل بالفرج ويمنّ بالشفاء على المصابين.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
06:48 PM

جامعة طيبة تطلق القناع الطبي "face shield" لحماية منسوبي الصحة

يصنع من الإكريلك الشفاف بمقاسات محددة في 10 دقائق

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أطلق مركز الابتكار والتطوير بجامعة طيبة، مبادرة الدرع الطبي "face shield"، لتوفير حماية أولية لمنسوبي القطاع الصحي.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني: إن المبادرة في مرحلتها الأولية يتم تنفيذها داخل الجامعة ودراسة التجربة ورفع التقارير لتطويرها ودراسة أثر ومدى الاستفادة منها.

وأضاف الدكتور "السراني" أن المبادرة اعتمدت على إمكانيات مركز الابتكار والتطوير بالجامعة في توفير حماية أولية لوجه الممارسين الصحيين.

وتابع: "تم صنع القناع من الإكريلك الشفاف بمقاسات محددة تتناسب مع محيط الرأس، ويسهم بحول الله في الحماية الشخصية للممارس الصحي، ويدعم الأدوات الصحية المستخدمة الأخرى في الحماية".

وأوضح "السراني" أن تصنيع القناع الواحد يستغرق نحو عشر دقائق، ويتوقع تقليص المدة مستقبلًا مع توفر فرق العمل في هذا المنتج المبتكر.

ولفت إلى أن هذه المبادرة هي أقل واجب لتقديم الدعم لأبطال الصحة من منسوبي الجامعة، سائلًا الله -عز وجل- أن يزيل هذه الغمة ويعجل بالفرج ويمنّ بالشفاء على المصابين.

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