ديوان عام المحاسبة يشارك أعمالاً عمومية منظمة "الإنتوساي" بروسيا

أوصت بتشجيع أجهزة الرقابة المالية على المساهمة في مزيد من الشفافية والمساءلة

ترأس رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وفد الديوان المشارك في أعمال الجمعية الثالثة والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، في العاصمة الروسية موسكو والتي عقدت خلال الفترة 25 - 27 سبتمبر 2019م.

وقدم الدكتور العنقري، خلال جلسات الجمعية، مجموعة من التقارير التي تتضمن الموضوعات والأنشطة الخاصة بهذه اللجان وتم اعتمادها من قبل الجمعية.

يذكر أن الجمعية اختتمت أعمالها بصدور إعلان موسكو، الذي تضمن مجموعة من التوصيات من أهمها تشجيع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على المساهمة في مزيد من الشفافية والمساءلة لدعم ومساعدة الأجهزة الحكومية، وتبني نهج إستراتيجي في عمليات المراجعة التي تقوم بها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف الوطنية.