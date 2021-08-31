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"الفرج" عاد للمعسكر .. والأخضر يرفع استعداده للقاء فيتنام

المدرب يتحدث للإعلام غدًا

انتظم قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "سلمان الفرج" في معسكر الأخضر، وشارك في تدريب اليوم، بعد أن أجرى فحص فيروس كوفيد-19.
وواصل الأخضر، اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الرياض، تحضيرًا لمواجهة منتخب فيتنام، الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء بعدها مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على ثلثي الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة السابعة مساءً على ملعب مرسول بارك، في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.


ويعقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول "إيرڤي رينارد" غدٍ الأربعاء عند الساعة 15 : 8 مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب مرسول بارك للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب فيتنام.

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"الفرج" عاد للمعسكر .. والأخضر يرفع استعداده للقاء فيتنام
سبق

انتظم قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "سلمان الفرج" في معسكر الأخضر، وشارك في تدريب اليوم، بعد أن أجرى فحص فيروس كوفيد-19.
وواصل الأخضر، اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الرياض، تحضيرًا لمواجهة منتخب فيتنام، الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء بعدها مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على ثلثي الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة السابعة مساءً على ملعب مرسول بارك، في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.


ويعقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول "إيرڤي رينارد" غدٍ الأربعاء عند الساعة 15 : 8 مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب مرسول بارك للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب فيتنام.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
11:57 PM

"الفرج" عاد للمعسكر .. والأخضر يرفع استعداده للقاء فيتنام

المدرب يتحدث للإعلام غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتظم قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "سلمان الفرج" في معسكر الأخضر، وشارك في تدريب اليوم، بعد أن أجرى فحص فيروس كوفيد-19.
وواصل الأخضر، اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الرياض، تحضيرًا لمواجهة منتخب فيتنام، الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء بعدها مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على ثلثي الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة السابعة مساءً على ملعب مرسول بارك، في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.


ويعقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول "إيرڤي رينارد" غدٍ الأربعاء عند الساعة 15 : 8 مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب مرسول بارك للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب فيتنام.

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