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توصية لأعضاء بـ"الشورى" تُحد من "تجارة الديات" في الأدراج منذ عام!

ترقب للتصويت عليها بالمجلس بعد صدور قرار ملاءمتها للدراسة

كشفت مصادر لـ"سبق" عن أن التوصية التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى قبل نحو عام للمجلس، وتمثلت في مشروع لضبط الديات ووقف تجارة الدماء؛ مازالت لدى لجنة الشؤون الإسلامية والقضاء، بعدما أحالته الهيئة العامة للمجلس للجنة الأمنية، وأحالته الأخيرة بدورها للأولى.

ويترقب مهتمون أن يخرج المشروع للمجلس للتصويت عليه بعدما أتم عامه الأول وصدر قرار ملاءمته للدراسة، إلا أنه تأخر.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع تضمن أكثر من 25 بنداً يرى المشاركون في المشروع أنها كفيلة بعدم استمرار تجارة الديات، كما أن المشروع تضمن تحديد الحد الأعلى نحو خمسة ملايين ريال، ويتم التعامل مع المبالغ وفق آليات محددة، وهي أن يكون المجني عليه متزوجاً، ويعول أسرة أو أكثر، ويعتمد رقم الدية على حالة المجني عليه كالمتزوج والأعزب وغيرها.

وجاء المشروع بفكرة الدكتور سلطان آل فارح، وشاركه أربعة أعضاء آخرين بمجلس الشورى، وذلك بعد ارتفاع أرقام الديات إلى عشرات الملايين.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توصية لأعضاء بـ"الشورى" تُحد من "تجارة الديات" في الأدراج منذ عام!
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" عن أن التوصية التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى قبل نحو عام للمجلس، وتمثلت في مشروع لضبط الديات ووقف تجارة الدماء؛ مازالت لدى لجنة الشؤون الإسلامية والقضاء، بعدما أحالته الهيئة العامة للمجلس للجنة الأمنية، وأحالته الأخيرة بدورها للأولى.

ويترقب مهتمون أن يخرج المشروع للمجلس للتصويت عليه بعدما أتم عامه الأول وصدر قرار ملاءمته للدراسة، إلا أنه تأخر.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع تضمن أكثر من 25 بنداً يرى المشاركون في المشروع أنها كفيلة بعدم استمرار تجارة الديات، كما أن المشروع تضمن تحديد الحد الأعلى نحو خمسة ملايين ريال، ويتم التعامل مع المبالغ وفق آليات محددة، وهي أن يكون المجني عليه متزوجاً، ويعول أسرة أو أكثر، ويعتمد رقم الدية على حالة المجني عليه كالمتزوج والأعزب وغيرها.

وجاء المشروع بفكرة الدكتور سلطان آل فارح، وشاركه أربعة أعضاء آخرين بمجلس الشورى، وذلك بعد ارتفاع أرقام الديات إلى عشرات الملايين.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
01:56 AM
اخر تعديل
17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
03:55 AM

توصية لأعضاء بـ"الشورى" تُحد من "تجارة الديات" في الأدراج منذ عام!

ترقب للتصويت عليها بالمجلس بعد صدور قرار ملاءمتها للدراسة

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
1,259

كشفت مصادر لـ"سبق" عن أن التوصية التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى قبل نحو عام للمجلس، وتمثلت في مشروع لضبط الديات ووقف تجارة الدماء؛ مازالت لدى لجنة الشؤون الإسلامية والقضاء، بعدما أحالته الهيئة العامة للمجلس للجنة الأمنية، وأحالته الأخيرة بدورها للأولى.

ويترقب مهتمون أن يخرج المشروع للمجلس للتصويت عليه بعدما أتم عامه الأول وصدر قرار ملاءمته للدراسة، إلا أنه تأخر.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع تضمن أكثر من 25 بنداً يرى المشاركون في المشروع أنها كفيلة بعدم استمرار تجارة الديات، كما أن المشروع تضمن تحديد الحد الأعلى نحو خمسة ملايين ريال، ويتم التعامل مع المبالغ وفق آليات محددة، وهي أن يكون المجني عليه متزوجاً، ويعول أسرة أو أكثر، ويعتمد رقم الدية على حالة المجني عليه كالمتزوج والأعزب وغيرها.

وجاء المشروع بفكرة الدكتور سلطان آل فارح، وشاركه أربعة أعضاء آخرين بمجلس الشورى، وذلك بعد ارتفاع أرقام الديات إلى عشرات الملايين.

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