"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى السابعة مساء
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد).
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-06-18
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد).
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
09:12 AM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى السابعة مساء
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد).
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.