"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى السابعة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد).

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.