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"العيسى" يعلن عن 5 مزايا تحفيزية للمعلمين الملتحقين بالدورات الصيفية

أبرزها نقاط للمفاضلة في النقل الداخلي والخارجي والوظائف الإشرافية والقيادية

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى عن 5 مزايا تحفيزية لمنسوبيه من المعلمين والمعلمات حال التحاقهم بالبرامج التدريبية الصيفية، من بينها مضاعفة فرصة تحقيق النقل الداخلي أو الخارجي.

وقال "العيسى" في تغريدة قبل قليل :"يسرني دعوة المعلمين والمعلمات للتسجيل في ‫#البرامج_التدريبية_الصيفية التي ستنفذ بمشيئة الله خلال شهر ذي القعدة القادم، وتستوعب ما يقارب ٧٠ ألف معلم ومعلمة وستعقد في جميع مناطق المملكة.

‏وأضاف: ستفتح البوابة الإلكترونية للتسجيل في الأول من شهر رمضان المبارك بمشيئة الله، والملتحقون ‫#بالبرامج_التدريبية _الصيفية سيستفيدون من مزايا عديدة منها نقاط في المفاضلة لحركة النقل الخارجي والداخلي، ونقاط للمفاضلة في برنامج خبرات الدولي، ونقاط للمفاضلة على الوظائف الإشرافية والقيادية.

ومن المتوقع أن تتم هذه المزايا للمعلمين والمعلمات بعد الحصول على الدورات التطويرية، بالنظر إلى حجم الحوافز المعلنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العيسى" يعلن عن 5 مزايا تحفيزية للمعلمين الملتحقين بالدورات الصيفية
سبق

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى عن 5 مزايا تحفيزية لمنسوبيه من المعلمين والمعلمات حال التحاقهم بالبرامج التدريبية الصيفية، من بينها مضاعفة فرصة تحقيق النقل الداخلي أو الخارجي.

وقال "العيسى" في تغريدة قبل قليل :"يسرني دعوة المعلمين والمعلمات للتسجيل في ‫#البرامج_التدريبية_الصيفية التي ستنفذ بمشيئة الله خلال شهر ذي القعدة القادم، وتستوعب ما يقارب ٧٠ ألف معلم ومعلمة وستعقد في جميع مناطق المملكة.

‏وأضاف: ستفتح البوابة الإلكترونية للتسجيل في الأول من شهر رمضان المبارك بمشيئة الله، والملتحقون ‫#بالبرامج_التدريبية _الصيفية سيستفيدون من مزايا عديدة منها نقاط في المفاضلة لحركة النقل الخارجي والداخلي، ونقاط للمفاضلة في برنامج خبرات الدولي، ونقاط للمفاضلة على الوظائف الإشرافية والقيادية.

ومن المتوقع أن تتم هذه المزايا للمعلمين والمعلمات بعد الحصول على الدورات التطويرية، بالنظر إلى حجم الحوافز المعلنة.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
09:32 PM

"العيسى" يعلن عن 5 مزايا تحفيزية للمعلمين الملتحقين بالدورات الصيفية

أبرزها نقاط للمفاضلة في النقل الداخلي والخارجي والوظائف الإشرافية والقيادية

A A A
عيسى الحربي - الرياض
33
25,419

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى عن 5 مزايا تحفيزية لمنسوبيه من المعلمين والمعلمات حال التحاقهم بالبرامج التدريبية الصيفية، من بينها مضاعفة فرصة تحقيق النقل الداخلي أو الخارجي.

وقال "العيسى" في تغريدة قبل قليل :"يسرني دعوة المعلمين والمعلمات للتسجيل في ‫#البرامج_التدريبية_الصيفية التي ستنفذ بمشيئة الله خلال شهر ذي القعدة القادم، وتستوعب ما يقارب ٧٠ ألف معلم ومعلمة وستعقد في جميع مناطق المملكة.

‏وأضاف: ستفتح البوابة الإلكترونية للتسجيل في الأول من شهر رمضان المبارك بمشيئة الله، والملتحقون ‫#بالبرامج_التدريبية _الصيفية سيستفيدون من مزايا عديدة منها نقاط في المفاضلة لحركة النقل الخارجي والداخلي، ونقاط للمفاضلة في برنامج خبرات الدولي، ونقاط للمفاضلة على الوظائف الإشرافية والقيادية.

ومن المتوقع أن تتم هذه المزايا للمعلمين والمعلمات بعد الحصول على الدورات التطويرية، بالنظر إلى حجم الحوافز المعلنة.

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