النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تأجيل محاكمة "البشير" في قضايا الفساد

هيئة الدفاع عنه طلبت الإرجاء

أرجأ القضاء السوداني، اليوم (الأربعاء)، محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع، إلى 15 أغسطس (آب)، حسبما ذكرت قناة "الحرة".

وكانت مصادر سودانية قد ذكرت أمس أن هيئة الدفاع عن "البشير"، تعتزم تقديم طلب للمحكمة بتأجيل عقد أولى جلسات محاكمته بسبب وفاة والدته.

وسمحت السلطات السودانية للرئيس السابق وشقيقه بحضور جنازة والدتهما، التي فارقت الحياة الاثنين الماضي.

وكانت النيابة قد وجّهت "للبشير" تهمًا تتعلّق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع، عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تأجيل محاكمة "البشير" في قضايا الفساد
سبق

أرجأ القضاء السوداني، اليوم (الأربعاء)، محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع، إلى 15 أغسطس (آب)، حسبما ذكرت قناة "الحرة".

وكانت مصادر سودانية قد ذكرت أمس أن هيئة الدفاع عن "البشير"، تعتزم تقديم طلب للمحكمة بتأجيل عقد أولى جلسات محاكمته بسبب وفاة والدته.

وسمحت السلطات السودانية للرئيس السابق وشقيقه بحضور جنازة والدتهما، التي فارقت الحياة الاثنين الماضي.

وكانت النيابة قد وجّهت "للبشير" تهمًا تتعلّق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع، عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
08:48 PM

تأجيل محاكمة "البشير" في قضايا الفساد

هيئة الدفاع عنه طلبت الإرجاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
132

أرجأ القضاء السوداني، اليوم (الأربعاء)، محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع، إلى 15 أغسطس (آب)، حسبما ذكرت قناة "الحرة".

وكانت مصادر سودانية قد ذكرت أمس أن هيئة الدفاع عن "البشير"، تعتزم تقديم طلب للمحكمة بتأجيل عقد أولى جلسات محاكمته بسبب وفاة والدته.

وسمحت السلطات السودانية للرئيس السابق وشقيقه بحضور جنازة والدتهما، التي فارقت الحياة الاثنين الماضي.

وكانت النيابة قد وجّهت "للبشير" تهمًا تتعلّق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع، عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
29,248
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,360
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,450
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,447

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة