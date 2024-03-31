وسائل الإعلام التونسية تبرز زيارة خادم الحرمين الشريفين

أكدت عراقة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

أبرزت وسائل الإعلام التونسية، اليوم، الزيارة الرسمية التي بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الجمهورية التونسية الشقيقة، أمس.

وبثت محطات التلفزة التونسية في القطاعين العام والخاص، برامجَ تلفزيونية مصورة ومباشرة تحدثت عن مواقف الملك سلمان في خدمة القضايا العربية والإسلامية؛ مبرزة مظاهر التطور الحضاري الذي أحرزته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية.

ونشرت الصحف التونسية الصادرة اليوم، عددًا من الأخبار والتقارير التي رحّبت بزيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تونس، وتطرقت إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين؛ مشيرة إلى أن الزيارة ستحظى بإطلاق عدد من المشاريع التنموية المختلفة في تونس الممولة من المملكة.

وجاء في موضوع نشرته صحيفة "الأنوار"، حول الزيارة، أن من المنتظر أن ينتظم لقاء ثنائي بين الرئيس الباجي قايد السبسي وخادم الحرمين الشريفين اليوم، كما سيستقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عددًا من الشخصيات التونسية في مقر إقامته بالعاصمة.

وذكرت صحيفة "الشروق"، في تقرير بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين، أن وفدًا مهمًّا من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين سيتباحث مع وزراء الاقتصاد والمالية والاستثمار التونسيين حول آفاق التعاون لبعث المشاريع التنموية؛ خاصة في الجهات التونسية الداخلية التي تعاني من ضعف التنمية والمشاريع الاستثمارية فيها، ولاستكمال تنفيذ المشاريع الجارية.

واستعرضت، في ذات السياق، عددًا من المشاريع التي تشرف المملكة على تمويلها من بينها عدد من المستشفيات ومحطات إنتاج كهرباء ومشاريع أخرى.

وتحدثت صحيفة "الصباح" عن الزيارة وأهميتها، وقالت: سيسبق قمة تونس قمة ثنائية تونسية سعودية؛ لبحث العلاقات الثنائية، وتدارس العديد من الملفات المطروحة؛ في إطار الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين التي يؤمّل الكثيرون أن تكون مناسبة لكسر الجليد وتجاوز العديد من العراقيل التي تعيق التقارب العربي المشترك.

وقالت صحيفة "الصحافة": اللافت أن زيارة الملك سلمان جاءت قبل يومين من انعقاد القمة؛ في حين أن بقية القادة العرب يحلون ببلادنا غدًا؛ وهو ما يعكس أهمية العلاقات التونسية السعودية على أكثر من صعيد، ومحاولة الطرفين مزيدًا من تعزيزها وتنميتها، وإعطاء هذه العلاقات بُعدًا إضافيًّا؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة.

ونشرت الصحيفة -إلى جانب صحيفة "الشروق"- فحوى الحوار الذي أجرته قناة العربية مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وأوردت في السياق حديثه عن العلاقات السعودية التونسية التي وصفها بأنها في أعلى مستوياتها.

وكانت غالبية الصحف التونسية، قد أوردت -خلال اليومين الماضيين- أخبارًا وتقارير ومقالات رأي حول أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى تونس؛ مبرزة عراقة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وجهود المملكة خلال ترأسها للقمة العربية في دورتها الـ29.