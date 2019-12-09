النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفصل في 127 قضية بمنازعات الملكية الفكرية.. والتشهير عنها قريبًا

التعويضات المالية لأصحاب الحقوق ستتناسب مع الضرر الناتج

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية، أن اللجان شبه القضائية المختصة، نظرت في 127 قضية من القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وأصدرت بحقها 65 قرارًا على أطراف النزاع.

ويأتي ذلك ضِمن مهامها الأساسية؛ للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

وأكدت الأمانة أن بعض القرارات، تَضَمّنت التشهير بالمخالفين المنتهكين لحقوق الملكية الفكرية، وهي إحدى العقوبات التي تنص عليها الأنظمة واللوائح التي تقضي بإيقاع العقوبات والغرامات المالية التي تتناسب مع حجم المخالفة، إضافة إلى مُصادرة وإتلاف المضبوطات المخالفة، ووضع التعويضات المالية لأصحاب الحقوق بما يتناسب مع الضرر الناتج عن هذه التعديات؛ وفق ما تراه لجان الفصل في المنازعات.

وتختص تلك اللجان بالفصل في القضايا المتعلقة ببراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية؛ من خلال ثلاث لجان رئيسية تختص كل واحدة منها بمجال محدد من مجالات الملكية الفكرية.

ودعت الأمانة العمومَ في حال مَن كان لديه أيّ من الدعاوى المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إلى التواصل مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ من خلال الإدارة المختصة، أو عبر قنواتها الرسمية عن طريق البريد الإلكتروني للهيئة Saip@Saip.gov.sa، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالمعرف الموحد @SAIPKSA، وكذلك عن طريق الرقم المباشر 920021421.

الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية الملكية الفكرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الفصل في 127 قضية بمنازعات الملكية الفكرية.. والتشهير عنها قريبًا
سبق

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية، أن اللجان شبه القضائية المختصة، نظرت في 127 قضية من القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وأصدرت بحقها 65 قرارًا على أطراف النزاع.

ويأتي ذلك ضِمن مهامها الأساسية؛ للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

وأكدت الأمانة أن بعض القرارات، تَضَمّنت التشهير بالمخالفين المنتهكين لحقوق الملكية الفكرية، وهي إحدى العقوبات التي تنص عليها الأنظمة واللوائح التي تقضي بإيقاع العقوبات والغرامات المالية التي تتناسب مع حجم المخالفة، إضافة إلى مُصادرة وإتلاف المضبوطات المخالفة، ووضع التعويضات المالية لأصحاب الحقوق بما يتناسب مع الضرر الناتج عن هذه التعديات؛ وفق ما تراه لجان الفصل في المنازعات.

وتختص تلك اللجان بالفصل في القضايا المتعلقة ببراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية؛ من خلال ثلاث لجان رئيسية تختص كل واحدة منها بمجال محدد من مجالات الملكية الفكرية.

ودعت الأمانة العمومَ في حال مَن كان لديه أيّ من الدعاوى المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إلى التواصل مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ من خلال الإدارة المختصة، أو عبر قنواتها الرسمية عن طريق البريد الإلكتروني للهيئة Saip@Saip.gov.sa، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالمعرف الموحد @SAIPKSA، وكذلك عن طريق الرقم المباشر 920021421.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
01:32 PM

الفصل في 127 قضية بمنازعات الملكية الفكرية.. والتشهير عنها قريبًا

التعويضات المالية لأصحاب الحقوق ستتناسب مع الضرر الناتج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
213

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية، أن اللجان شبه القضائية المختصة، نظرت في 127 قضية من القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وأصدرت بحقها 65 قرارًا على أطراف النزاع.

ويأتي ذلك ضِمن مهامها الأساسية؛ للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

وأكدت الأمانة أن بعض القرارات، تَضَمّنت التشهير بالمخالفين المنتهكين لحقوق الملكية الفكرية، وهي إحدى العقوبات التي تنص عليها الأنظمة واللوائح التي تقضي بإيقاع العقوبات والغرامات المالية التي تتناسب مع حجم المخالفة، إضافة إلى مُصادرة وإتلاف المضبوطات المخالفة، ووضع التعويضات المالية لأصحاب الحقوق بما يتناسب مع الضرر الناتج عن هذه التعديات؛ وفق ما تراه لجان الفصل في المنازعات.

وتختص تلك اللجان بالفصل في القضايا المتعلقة ببراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية؛ من خلال ثلاث لجان رئيسية تختص كل واحدة منها بمجال محدد من مجالات الملكية الفكرية.

ودعت الأمانة العمومَ في حال مَن كان لديه أيّ من الدعاوى المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إلى التواصل مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ من خلال الإدارة المختصة، أو عبر قنواتها الرسمية عن طريق البريد الإلكتروني للهيئة Saip@Saip.gov.sa، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالمعرف الموحد @SAIPKSA، وكذلك عن طريق الرقم المباشر 920021421.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,867
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,038
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,370
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,791

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة